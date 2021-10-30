鼓勵民眾使用五倍券 彰化卦山村消費贈送小禮物
為鼓勵民眾消費，彰化卦山村推出優惠活動，拿五倍券消費可獲得小禮物或免費體驗課程；彰化市公所也在華陽市場舉辦優惠活動，可拿五倍券購買彰化市在地生產的咖啡與蜂蜜。
為了鼓勵民眾使用振興五倍券消費，彰化縣創藝美育協會今天發出新聞稿指出，位在八卦山大佛風景區內的「卦山村」美學生活聚落，即日起推出五倍券優惠活動，進駐卦山村的漆器、攝影等文創店家，推出紙本五倍券優惠活動加碼。
美育協會表示，只要持紙本五倍券來卦山村消費，可以獲得店家贈送的質感小物以及琴藝、瑜珈等生活美學課程體驗優惠，卦山村相關五倍券優惠內容可在彰化旅遊資訊網查詢。
除了卦山村推出五倍券優惠外，彰化市公所也發出新聞稿指出，彰化市公所將和彰化市農會合作，10月29日到31日的萬聖節以及12月24日到26日的耶誕節，上午8時到下午2時，在彰化市華陽市場入口處舉辦「快閃優鮮GO~5倍券優惠推廣」活動。
市公所表示，優惠推廣活動展售的農特產品有八卦山咖啡以及彰化市農會參加全國蜂蜜評鑑的頭等獎蜂蜜、彰化市青農生產的養生菇品等，在活動現場打卡拍照還能獲贈小禮物。
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