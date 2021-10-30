快訊

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

直播／國內確診+0！ 境外7例 自美國、西班牙等6國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投疫苗接種率達7成 尚未接種者可直接到院所預約

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率突破7成，尚未接種民眾也可直接到醫療院所預約接種。圖／南投縣政府提供
南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率突破7成，尚未接種民眾也可直接到醫療院所預約接種。圖／南投縣政府提供

南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率今天突破7成，衛生局也加速第二劑疫苗接種率，65歲以上民眾莫德納第2劑疫苗從29日起至11月1日接種，預計接種人數1萬8556人。衛生局表示，除1922平台預約外，18歲以上未接種第1劑疫苗民眾，可到縣內85家疫苗合約院所網路或電話預約接種，趕在秋冬前提升自身免疫力。

衛生局副局長吳美玲今天到埔里鎮大型接種站關心造冊接種情形，新聞及行政處也為提高65歲民眾交通安全意識，配合交通安全宣導，民眾響應熱烈。

吳美玲說，在防疫人員的努力下，南投縣第1劑接種率已達69.3%，其中，65至74歲83.1%，50至64歲74.4%，校園BNT第1劑接種率也達96%。

衛生局也發現，18至64歲青壯年族群不少還在1922平台等候疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量，從11月1日到3日提供縣民直接到合約院所接種。縣長林明溱呼籲，雖然第一劑接種率達7成，但秋冬氣溫降低，疫情可能再度升高，尚未接種第一劑疫苗的民眾，儘速完成新冠疫苗接種，增加自身保護力。

吳美玲說，衛生局也結合醫院、診所、衛生所，推出各項多元接種服務措施如「合約院所定點接種服務」、「社區外展式服務」，「企業貼心接種服務」等，讓民眾可以有更多方便預約接種的方式、預約成功隨到隨接種。

南投醫院、草屯療養院、台中榮民醫院埔里分院均可利用網站進行預約，85家診所、公會、衛生所等則可利用電話預約。12歲至17歲青少年如未接種者，也可利預約接種BNT疫苗。

南投縣衛生局為65歲以上民眾接種莫德納第二劑。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局為65歲以上民眾接種莫德納第二劑。圖／南投縣政府提供

新冠疫苗 南投

延伸閱讀

竹市疫苗涵蓋率84%衝全台第2 竹科增開疫苗接種站

預測疫情明年1月結束 柯文哲：北巿七成打完2劑就免戴口罩

挺慈濟買疫苗助台！台中綠營民代共同發起義賣捐50萬元

影／台中驚傳 新增2例打完莫德納第二劑死亡個案

相關新聞

彰化縣跨年經費不中斷 獵人移除綠鬛蜥斬斷生機

綠鬛蜥冬末到春季繁殖，偏偏這段時間公部門「關帳」，翌年3月過後才動支計畫經費，給被移除的綠鬛蜥「敗部復活」機會，許多縣市...

南投疫苗接種率達7成 尚未接種者可直接到院所預約

南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率今天突破7成，衛生局也加速第二劑疫苗接種率，65歲以上民眾莫德納第2劑疫苗從29日起至11...

南投公車經營困難 高鐵田中路權一年多無業者申請

南投縣交通不便，台中高鐵站到集集鎮公車班次少，一趟需要4小時。南投縣議員王秋淑要求縣府，爭取公車行駛中彰快速道路，縮短時...

台中推智慧運輸 水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合...

才被議員盯結婚對數低 台中民政局公布6場主題式聯誼

台中市結婚對數逐年降低，從2017年17423對結婚跌至今年僅10578對，議員昨天呼籲民政局要重視。台中市民政局今天公...

彰化溪州首次淨堤撿農藥空瓶 河川局：加強回收　

彰化縣溪州鄉公所今天首度發動300多名鄉民，沿著濁水溪堤防撿拾長約一公里堤防兩側垃圾，垃圾種類從廢棄寶特瓶到農藥罐，應有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。