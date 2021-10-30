南投疫苗接種率達7成 尚未接種者可直接到院所預約

南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率今天突破7成，衛生局也加速第二劑疫苗接種率，65歲以上民眾莫德納第2劑疫苗從29日起至11月1日接種，預計接種人數1萬8556人。衛生局表示，除1922平台預約外，18歲以上未接種第1劑疫苗民眾，可到縣內85家疫苗合約院所網路或電話預約接種，趕在秋冬前提升自身免疫力。

衛生局副局長吳美玲今天到埔里鎮大型接種站關心造冊接種情形，新聞及行政處也為提高65歲民眾交通安全意識，配合交通安全宣導，民眾響應熱烈。

吳美玲說，在防疫人員的努力下，南投縣第1劑接種率已達69.3%，其中，65至74歲83.1%，50至64歲74.4%，校園BNT第1劑接種率也達96%。

衛生局也發現，18至64歲青壯年族群不少還在1922平台等候疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量，從11月1日到3日提供縣民直接到合約院所接種。縣長林明溱呼籲，雖然第一劑接種率達7成，但秋冬氣溫降低，疫情可能再度升高，尚未接種第一劑疫苗的民眾，儘速完成新冠疫苗接種，增加自身保護力。

吳美玲說，衛生局也結合醫院、診所、衛生所，推出各項多元接種服務措施如「合約院所定點接種服務」、「社區外展式服務」，「企業貼心接種服務」等，讓民眾可以有更多方便預約接種的方式、預約成功隨到隨接種。