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南投公車經營困難 高鐵田中路權一年多無業者申請

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣幅員廣大，公車經營困難，去年縣府開放南投市到高鐵田中站路線，至今仍無業者申請。記者江良誠／攝影
南投縣幅員廣大，公車經營困難，去年縣府開放南投市到高鐵田中站路線，至今仍無業者申請。記者江良誠／攝影

南投縣交通不便，台中高鐵站到集集鎮公車班次少，一趟需要4小時。南投縣議員王秋淑要求縣府，爭取公車行駛中彰快速道路，縮短時程。南投縣工務處長陳錫梧說，南投市到田中高鐵站去年開放公車行駛，但業者考量成本無人申請，集集到台中高鐵有台灣好行補助，縣府會配合開放路權，預計年底可開通。

南投縣缺乏軌道建設，鐵路只有集集線，更無高鐵通過，縣民要搭乘台鐵、高鐵，得搭乘公車到高鐵台中站或田中站。但公車路線、班次也少，民眾要前往高鐵站相當不便。

王秋淑說，目前台中高鐵站到南投縣的公車路線，都沒有行駛台74線快速道路，從台中站到集集鎮公車行駛一般道路，車程就得4個小時且班次相當少，搭車不便。立委羅美玲爭取從台中站到集集線新增公車路線，車程可望大幅縮短為50分鐘，希望縣府配合開放路權，並增加南投對外的公車路線。

陳錫梧說，南投縣幅員廣大，公車經營困難，縣府去年便開放南投市到高鐵田中站路權，但公車業者考慮營運成本，至今仍無人申請。至於台中站到集集新增路線，有交通部台灣好行補助，縣府會配合作業，一切順利的話，年底就可開始營運。

王秋淑說，交通是南投的大問題，公車業者考量營運成本，一般路線經營困難。集集線也因為坍方交通中斷，水里居民無法搭乘，希望縣府能整合縣內觀光景點，多爭取台灣好行公車路線，活絡13鄉鎮觀光，也讓縣民搭乘大眾運輸系統更便利。

公車 南投 高鐵

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