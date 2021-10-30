台中推智慧運輸 水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等，顯示台中市自駕巴士推動成果備受中央肯定。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府2018年起結合水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」願景，推動自駕巴士試運行計畫，2019年與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團等國內產研頂尖業界，合作執行「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」，將自駕巴士自封閉場域轉往開放場域測試。

在台中市交通局及合作廠商的努力下，去年通過經濟部審查取得試車牌，在中科路及大鵬路約6公里路線運行，並開放民眾免費試乘，活動期間累計1512.8公里以上自駕運行里程，搭乘人次逾800人次，民眾搭乘後滿意度達90％以上，完成於市區混和車流道路運行、兩輛自駕巴士跟車及載客服務驗證。