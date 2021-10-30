快訊

影／20桶瓦斯鋼瓶北巿道路胡亂衝 汽機車騎士嚇傻

刪Q後民進黨「驚醒」整隊 府院黨定調正面迎戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中推智慧運輸 水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等。圖／台中市交通局提供
交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等。圖／台中市交通局提供

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等，顯示台中市自駕巴士推動成果備受中央肯定。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府2018年起結合水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」願景，推動自駕巴士試運行計畫，2019年與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團等國內產研頂尖業界，合作執行「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」，將自駕巴士自封閉場域轉往開放場域測試。

在台中市交通局及合作廠商的努力下，去年通過經濟部審查取得試車牌，在中科路及大鵬路約6公里路線運行，並開放民眾免費試乘，活動期間累計1512.8公里以上自駕運行里程，搭乘人次逾800人次，民眾搭乘後滿意度達90％以上，完成於市區混和車流道路運行、兩輛自駕巴士跟車及載客服務驗證。

葉昭甫說，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲交通部評鑑優等，顯示台中市自駕巴士推動成果備受中央肯定；今年市府延續自駕巴士前期成果，也獲交通部補助辦理台灣大道導入自駕系統先期規劃，未來將持續朝自駕巴士商業運轉及提供大眾運輸接駁服務為目標。

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等。圖／台中市交通局提供
交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等。圖／台中市交通局提供

巴士 台中市 交通部

延伸閱讀

通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

台中水湳轉運中心規模縮水4成？交通局：物料上漲

台中朝馬塞車難解 交局：交流道周遭目前無合適用地

等了5年…台中大車站計畫停車場及轉運中心 拚明年動工

相關新聞

南投公車經營困難 高鐵田中路權一年多無業者申請

南投縣交通不便，台中高鐵站到集集鎮公車班次少，一趟需要4小時。南投縣議員王秋淑要求縣府，爭取公車行駛中彰快速道路，縮短時...

台中推智慧運輸 水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合...

才被議員盯結婚對數低 台中民政局公布6場主題式聯誼

台中市結婚對數逐年降低，從2017年17423對結婚跌至今年僅10578對，議員昨天呼籲民政局要重視。台中市民政局今天公...

彰化溪州首次淨堤撿農藥空瓶 河川局：加強回收　

彰化縣溪州鄉公所今天首度發動300多名鄉民，沿著濁水溪堤防撿拾長約一公里堤防兩側垃圾，垃圾種類從廢棄寶特瓶到農藥罐，應有...

挺慈濟買疫苗助台！台中綠營民代共同發起義賣捐50萬元

民進黨立委莊競程、台中市議員曾朝榮為響應慈濟全球共善疫苗採購，今天在北屯區東山路曾朝榮服務處前舉辦，共同發起義賣活動，義...

台中照服員月薪2.7萬 流動率高

台中市老年人口增加，近10年人口老化指數幾乎翻倍。議員批評，照服員薪資低，以市立仁愛之家為例，薪水才2.7萬元，遠低於全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。