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彰化溪州首次淨堤撿農藥空瓶 河川局：加強回收　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州鄉鄉長江淑芬（左）撿到多個廢棄農藥瓶，第四河川局局長李友平（右）認為應加強宣導農民回收農藥空瓶。記者簡慧珍／攝影
溪州鄉鄉長江淑芬（左）撿到多個廢棄農藥瓶，第四河川局局長李友平（右）認為應加強宣導農民回收農藥空瓶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉公所今天首度發動300多名鄉民，沿著濁水溪堤防撿拾長約一公里堤防兩側垃圾，垃圾種類從廢棄寶特瓶到農藥罐，應有盡有，打掃僅一個半小時，撿滿一輛3噸垃圾車的各式廢棄物

第四河川局主辦、溪州鄉公所協辦「110年維護水資源─溪州鄉公所淨堤活動」，上午8點報到，預定250人卻來了300多人，四河局局長李友平、溪州鄉郷長江淑芬看見鄉民踴躍參加都喜出望外，鄉公所工作人員分發簸箕、竹掃帚、垃圾袋等清潔用具，參加民眾兵分三路撿拾廢棄物和掃馬路。

台中市大甲區發生1名20歲男子遭11名同事掄拳痛毆致死，竟載來彰化縣埤頭鄉棄屍，埤頭鄉和「芳鄰」溪州鄉都常被偷倒廢棄物，這起離譜的重大社會案件讓溪州鄉公所心生警惕；鄉長江淑芬說，溪州鄉濁水溪堤岸一帶人車稀少，地方早有巡守隊巡邏，今天第一次舉辦淨堤活動，未來將續辦增加人氣，提高濁水溪能見度。

今天參加淨堤的溪州鄉在地社團有青溪土風舞、溪州團委會、活力氣功、氣功班、老人會、公教退休人員、玄德觀慈善會和成功、水尾、三圳、溪州和坑厝社區，沿著堤防撿拾垃圾，撿到破碎餐具、寶特瓶、飲料玻璃瓶和多個廢棄農藥罐。

江淑芬說，農藥有毒性，空瓶內仍有殘留物，隨手丟棄會汙染環境。第四河川局長李友平表示，農藥都須稀釋後使用，空瓶附著原汁原液，隨手丟棄將嚴重危害環境生態，日後將加強回收農藥空瓶。

李友平表示，嘉義縣昨天發生濫倒5噸垃圾，彰化縣先前有類似案件，法令規定在河川地傾倒有害人體的廢棄物最高處罰500萬元，四河局希望透過淨堤減少偷倒廢棄物的心存僥倖違法行為，及攜手地方公所和社團、村鄰民眾巡防，優化河川土地，達到清淨水環境的目標。

溪州鄉今天首度舉辦濁水溪堤防的淨堤活動，鄉民熱烈參與。記者簡慧珍／攝影
溪州鄉今天首度舉辦濁水溪堤防的淨堤活動，鄉民熱烈參與。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 濁水溪

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