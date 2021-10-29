南投培育撐竿跳人才 縣府推動草屯國中設訓練場

扎根撐竿跳運動選手培育，南投縣立草屯國中研擬將網球場改建為撐竿跳訓練場兼球場，南投縣長林明溱今天到校了解時表達支持，並指示盡快向教育部申請專案經費補助。

國立草屯商工是南投縣內撐竿跳人才搖籃，草屯國民中學是縣內撐竿跳人才更基層的搖籃，林明溱下午與南投縣政府教育處長陸正威、南投縣議員唐曉棻前往草屯國中了解籌設撐竿跳訓練場情形，相關工程經費約需新台幣900萬元。

林明溱接受媒體聯訪指出，草屯國中校地小，田徑訓練都要到校外，這次學校提出將網球場改建為多用途撐竿跳訓練場兼球場，多元運用空間，他很認同，已指示南投縣教育處盡力爭取教育部專案經費補助，讓有興趣、有天賦的學生能有專業訓練空間。

陸正威表示，撐竿跳是南投縣重點栽培運動，因場地及教練缺乏，尚無法確實扎根於國中階段，草屯國中設置撐竿跳場，將是南投縣國中小唯一的撐竿跳訓練場地，完成後在南投縣田徑運動發展史將是重要里程碑。

唐曉棻說，草屯鎮經營撐竿跳運動成果豐碩，但縣內只有草屯商工有訓練場，仍須加強國中端人才培訓，籌設多元場地確實有必要。

草屯國中校長黃美玲表示，體育署諮詢委員蒞校曾建議，可改建網球場成撐竿跳場兼球場，因此，校方有此規劃，爭取上級支持。