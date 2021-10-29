快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社頭第一社福大樓啟用 醫事C級巷弄長照站先登場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉第一社福大樓落成暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天啟用，要讓長輩得到更好的照顧。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉第一社福大樓落成暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天啟用，要讓長輩得到更好的照顧。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉第一社福大樓暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天落成啟用，彰化縣副縣長洪榮章表示，縣府推動一村里一關懷據點，在中央支持補助下，縣內也有6案長照衛福大樓正興建中，希望在人口老化下讓長輩得到更好的照顧。

社頭鄉第一社福大樓是彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉長劉錦昌、部立彰化醫院院長曾孔彥、總統府國策顧問魏明谷、立委陳素月等人今天參與啟用典禮。

洪榮章表示，彰化縣王惠美縣長剛上任時，65歲以上長輩約19萬，目前已超過22萬，因此王縣長上任後推動社區關懷據點，目標是要讓彰化縣589村里，至少每個村里都有1個社區關懷據點，目前已有299個據點，除了積極爭取興建長照衛福大樓，目前有6案正興建中，縣內的C級巷弄長照站也已有242家，並持續擴建日間照顧中心、巷弄長照站、育兒親子館、社區公共托育家園等多元社會服務專區，建構老幼共學的好所在，也讓彰化成為高齡者的友善城市。

劉錦昌說，社頭鄉在2017年爭取前瞻經費興建第一社福大樓總經費三千萬元，衛福部補助二千萬元、彰化縣政府補助222萬多元，其餘由公所自籌款，第一社福大樓兼具長照A據點、B據點、C據點功能，由部立彰化醫院進駐服務，讓長者都能更快樂健康。

部立彰化醫院院長曾孔彥表說，社頭第一社福大樓由部立彰化醫院先設置醫事C級巷弄長照站，提供醫療諮詢、供餐、健康促進及安排多元課程，未來還會在二、三樓設日照中心，服務失能、失智長輩。

彰化縣社頭鄉第一社福大樓落成暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天啟用。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉第一社福大樓落成暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天啟用。記者林宛諭／攝影

長照 社頭鄉

延伸閱讀

蔚藍台61找美景！ 暢遊彰化西濱海岸線 製鼓工藝.烘焙王國.休閒農場玩不停

剛滿18考到駕照彰139線興奮試車　一個月內被連開16張超速罰單

長照基金稅收財源 前九月提前完成全年預算數 達標

彰南高樓層救災雲梯車有譜 員林福寧宮捐款添購

相關新聞

獨／新田登山步道50公分高眼鏡蛇吐信 猛攻4次嚇壞山友

台中山友群組今瘋傳一段疑似混種金剛眼鏡蛇在登山步道吐信、4度前撲攻擊山友畫面，原來企圖驅趕蛇類的山友正是台中市議員蕭隆澤...

台中老化指數將破百 仁愛之家照服員薪資2.7萬流動率高

近10年台中人口老化指數幾乎翻倍，從2012年56.04到2020年已達97.42，即將破百。台中市議會今天民政業務質詢...

影／日月潭「魚虎」危害大 南投縣將研發成美食吃光牠

日月潭遭魚虎入侵，繁殖力驚人威脅生態。南投縣議員王秋淑今天說，最新發現魚虎1年產卵2次，連幼苗組成「魚球」都會吞食其他魚...

影／墓仔埔也敢去！台中公墓變公園居民喜迎網美新景點

台中市長盧秀燕今天以烏日區東園里媳婦身分，視察全新完工的東園稻田森林公園。盧秀燕說，此地原為烏日區第四公墓，1995年禁...

社頭第一社福大樓啟用 醫事C級巷弄長照站先登場

彰化縣社頭鄉第一社福大樓暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天落成啟用，彰化縣副縣長洪榮章表示，縣府推動一村里一關懷據點...

漢神洲際購物中心今開工 盧秀燕：感謝企業投資台中

台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」落腳北屯，今天開工動土。台中市長盧秀燕今天獲邀出席開工動土典禮，她感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。