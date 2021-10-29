社頭第一社福大樓啟用 醫事C級巷弄長照站先登場

彰化縣社頭鄉第一社福大樓暨衛福部彰化醫院醫事C級巷弄長照站今天落成啟用，彰化縣副縣長洪榮章表示，縣府推動一村里一關懷據點，在中央支持補助下，縣內也有6案長照衛福大樓正興建中，希望在人口老化下讓長輩得到更好的照顧。

社頭鄉第一社福大樓是彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，彰化縣副縣長洪榮章、社頭鄉長劉錦昌、部立彰化醫院院長曾孔彥、總統府國策顧問魏明谷、立委陳素月等人今天參與啟用典禮。

洪榮章表示，彰化縣王惠美縣長剛上任時，65歲以上長輩約19萬，目前已超過22萬，因此王縣長上任後推動社區關懷據點，目標是要讓彰化縣589村里，至少每個村里都有1個社區關懷據點，目前已有299個據點，除了積極爭取興建長照衛福大樓，目前有6案正興建中，縣內的C級巷弄長照站也已有242家，並持續擴建日間照顧中心、巷弄長照站、育兒親子館、社區公共托育家園等多元社會服務專區，建構老幼共學的好所在，也讓彰化成為高齡者的友善城市。

劉錦昌說，社頭鄉在2017年爭取前瞻經費興建第一社福大樓總經費三千萬元，衛福部補助二千萬元、彰化縣政府補助222萬多元，其餘由公所自籌款，第一社福大樓兼具長照A據點、B據點、C據點功能，由部立彰化醫院進駐服務，讓長者都能更快樂健康。