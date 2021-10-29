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男童罹癌搶救僅剩左眼 650萬善款助出國就醫

中央社 / 彰化29日電

張姓男童因罹患視網膜母細胞瘤摘除右眼，左眼癌細胞有擴散情形需到美國醫治，彰縣府收到各界捐款650多萬元，讓男童能出國就醫，縣長王惠美也和男童家人視訊關心祝福。

彰化縣政府今天發出新聞稿指出，家住彰化縣員林市的4歲張姓男童，因罹患視網膜母細胞瘤，右眼已摘除，但左眼的癌細胞也有擴散情形，男童父母帶著小孩先後前往桃園以及高雄的醫院就醫，但醫師建議最好到美國醫治。

男童需前往美國就醫的消息經披露後，不少社會善心人士和彰縣社會處聯絡，想要捐款幫助張姓男童，社會處一共收到1780筆捐款，金額總計約新台幣650萬元，張姓男童的父母如願能帶小朋友出國就醫。

彰化縣長王惠美、彰縣社會處長王蘭心昨天和男童父母以及男童視訊連線，關心男童的狀況；王惠美說，感謝來自社會各界伸出援手、愛心湧入，善心人士的捐款已經能夠彌補醫療費用缺口，也期盼在滿滿愛心祝福下，張小弟能夠健康快樂回國，享受童年生活。

張爸爸則說，感謝縣長幫忙以及縣府團隊社會處的關心，來自各界這麼多善心人士的幫助，讓孩子能夠順順利利接受進一步治療，他要感謝大家的協助。

捐款

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