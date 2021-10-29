草屯中山公園網球場舊損 新建半戶外場地開工

南投縣草屯鎮中山公園網球場是鎮民交流球技及教學場地，使用多年出現舊損，為提供更佳環境，行政院中服執行長蔡培慧爭取經費新建半戶外網球場，今天開工，預計明年中完成。

中山公園是鎮民運動休閒、舉辦友誼賽或課程教學重要場地，尤其網球場受民眾喜愛，但運動設施多年未修繕，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今年初邀草屯鎮長簡景賢等人踏勘，爭取獲前瞻基礎建設計畫補助新台幣2887萬5000元新建半戶外網球場。

工程今天開工，蔡培慧出席動土典禮致詞表示，中山公園是辦賽事的重要場地，為提供更佳環境，新設鋼構屋頂，地坪及劃線也一併處理，同時改善無障礙設施、水電消防、照明設備，工期約半年，最快明年5月，草屯鎮就有半戶外網球場，對發展網球運動有極大鼓勵。

另外，國姓鄉南港村地處偏遠，多獨居長者，無自來水管線，居民用水依賴山上水源，其中港源社區盼能施設簡易自來水塔及鑿井蓄水，蔡培慧接獲陳情，昨天會同台灣自來水公司、國姓鄉長丘埔生等人踏勘，將協助港源社區申請鑽探水脈前期規劃經費。

蔡培慧說，港源社區地勢較高，130多戶長期接野溪、山泉水，近年旱期較長，若遇雨水不足，居民用水就會拉警報，她會向經濟部水利署爭取先期規劃經費，協助港源社區鑽探3到5個水脈源頭，若順利取得水源點，經評估出水量及水質沒問題，後續就可找地鑿井。

蔡培慧表示，若是鑽探後未能找到水源，則將引九份二山堰塞湖的溢流水進村，當作簡易自來水，完成後由港源社區簡易自來水管理委員會管理。