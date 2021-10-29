快訊

你愛的夜市合法嗎？ 業者苦：我也不想流浪

買下家樂福？ 統一罕見出面回應

台中企業感謝「佳玲」為醫護加油、送愛到偏鄉

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
精銳建設員工送萬聖節禮上山，讓偏鄉學童大為驚喜。記者趙容萱／翻攝
精銳建設員工送萬聖節禮上山，讓偏鄉學童大為驚喜。記者趙容萱／翻攝

台中企業有感於台灣疫情趨緩，迎接「佳玲」，有賴第一線醫護人員付出，致贈1400份貼心禮物給守護南彰化偏鄉居民健康的員林基督教醫院醫護人員；另有企業發起「許願樹美學上山計畫」邁入第五年，透過物資上山、陪伴到美學啟蒙，關懷偏鄉學童，今年製作動漫卡通餅乾親送給南投、苗栗偏鄉十校學生，讓學童很開心。

聯聚建設表示，大中部地區關係緊密連結，聯聚位於台中，但不少成員來自彰化員林，疫情期間，民眾交通移動特別不方便，員林基督教醫院為地區型醫院，扮演重要角色，提供當地居民醫療支持，值得被更多人看到，因此準備1400份貼心禮物，表達對第一線醫護人員謝意。

員林基督教醫院院長李國維表示，聯聚建設在疫情紓緩時，仍不忘堅守一線的醫護人員，為院內全體員工貼心準備貼心禮物，讓大家感受到聯聚挺醫護的心意，以及對公益的投入，讓人印象深刻。

精銳建設副董事長王碧竣說，精銳建設發起「許願樹美學上山計畫」邁入第五年，從籌備到執行一路走來有說不完的故事與感動。

王碧竣指出，許願樹計畫在每學期結束後都會舉辦成果發表會，今年受到疫情影響，美學夏令營推遲到冬季舉行，許願樹團隊成員對學童關心不曾中斷，在萬聖節前夕特別手工烘焙萬聖節餅乾，並且由精銳員工手繪鬼滅之刃、蜘蛛人、南瓜等的卡通動漫造型，分送到偏鄉小朋友。

苗栗華興國小學童說，曾經讀過故事本裡「不給糖就搗蛋」夜遊活動，覺得非常嚮往，很開心今年有精銳建設的大哥哥、大姊姊們來學校送餅乾，萬聖節由來的糖果餅乾鬼怪卡漫造型分享，才知道原來有這麼棒的正向教育意義。

聯聚建設感謝員林基督教醫院在疫情期間守護當地居民健康，致贈千份貼心禮物，向醫護表達謝意。記者趙容萱／翻攝
聯聚建設感謝員林基督教醫院在疫情期間守護當地居民健康，致贈千份貼心禮物，向醫護表達謝意。記者趙容萱／翻攝

醫護人員 疫情 偏鄉

延伸閱讀

高端過剩做醫護第三劑加強針 陳時中：如有數據支持可試

蜂蜜蛋糕變餅乾！微熱山丘「蜂蜜脆蛋糕」5種創意吃法

校園醫護逗陣走！中正大學諮商中心率學生用愛烘焙感謝

新北疫苗接種涵蓋率7成 市府盼醫護加速施打

相關新聞

獨／新田登山步道50公分高眼鏡蛇吐信 猛攻4次嚇壞山友

台中山友群組今瘋傳一段疑似混種金剛眼鏡蛇在登山步道吐信、4度前撲攻擊山友畫面，原來企圖驅趕蛇類的山友正是台中市議員蕭隆澤...

台中老化指數將破百 仁愛之家照服員薪資2.7萬流動率高

近10年台中人口老化指數幾乎翻倍，從2012年56.04到2020年已達97.42，即將破百。台中市議會今天民政業務質詢...

影／日月潭「魚虎」危害大 南投縣將研發成美食吃光牠

日月潭遭魚虎入侵，繁殖力驚人威脅生態。南投縣議員王秋淑今天說，最新發現魚虎1年產卵2次，連幼苗組成「魚球」都會吞食其他魚...

影／墓仔埔也敢去！台中公墓變公園居民喜迎網美新景點

台中市長盧秀燕今天以烏日區東園里媳婦身分，視察全新完工的東園稻田森林公園。盧秀燕說，此地原為烏日區第四公墓，1995年禁...

漢神洲際購物中心今開工 盧秀燕：感謝企業投資台中

台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」落腳北屯，今天開工動土。台中市長盧秀燕今天獲邀出席開工動土典禮，她感謝...

南投縣疫苗多元化接種服務 呼籲民眾踴躍預約接種

隨著中央宣布全國CODID-19疫苗的人口涵蓋率已到7成，南投縣政府針對12歲以上未施打過第一劑的民眾，下周一起3天，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。