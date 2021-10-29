台中企業感謝「佳玲」為醫護加油、送愛到偏鄉
台中企業有感於台灣疫情趨緩，迎接「佳玲」，有賴第一線醫護人員付出，致贈1400份貼心禮物給守護南彰化偏鄉居民健康的員林基督教醫院醫護人員；另有企業發起「許願樹美學上山計畫」邁入第五年，透過物資上山、陪伴到美學啟蒙，關懷偏鄉學童，今年製作動漫卡通餅乾親送給南投、苗栗偏鄉十校學生，讓學童很開心。
聯聚建設表示，大中部地區關係緊密連結，聯聚位於台中，但不少成員來自彰化員林，疫情期間，民眾交通移動特別不方便，員林基督教醫院為地區型醫院，扮演重要角色，提供當地居民醫療支持，值得被更多人看到，因此準備1400份貼心禮物，表達對第一線醫護人員謝意。
員林基督教醫院院長李國維表示，聯聚建設在疫情紓緩時，仍不忘堅守一線的醫護人員，為院內全體員工貼心準備貼心禮物，讓大家感受到聯聚挺醫護的心意，以及對公益的投入，讓人印象深刻。
精銳建設副董事長王碧竣說，精銳建設發起「許願樹美學上山計畫」邁入第五年，從籌備到執行一路走來有說不完的故事與感動。
王碧竣指出，許願樹計畫在每學期結束後都會舉辦成果發表會，今年受到疫情影響，美學夏令營推遲到冬季舉行，許願樹團隊成員對學童關心不曾中斷，在萬聖節前夕特別手工烘焙萬聖節餅乾，並且由精銳員工手繪鬼滅之刃、蜘蛛人、南瓜等的卡通動漫造型，分送到偏鄉小朋友。
苗栗華興國小學童說，曾經讀過故事本裡「不給糖就搗蛋」夜遊活動，覺得非常嚮往，很開心今年有精銳建設的大哥哥、大姊姊們來學校送餅乾，萬聖節由來的糖果餅乾鬼怪卡漫造型分享，才知道原來有這麼棒的正向教育意義。
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