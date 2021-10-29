南投縣疫苗多元化接種服務 呼籲民眾踴躍預約接種

隨著中央宣布全國CODID-19疫苗的人口涵蓋率已到7成，南投縣政府針對12歲以上未施打過第一劑的民眾，下周一起3天，在南投市、埔里鎮、草屯鎮共加開6處BNT疫苗快打站，無需上1922平台預約，可帶身分證、健保卡，向6家合約醫療院所預約接種。

南投衛生局並指出，另針對縣內年滿18歲的民眾，也提供BNT及AZ疫苗第一劑接種，除在1922預約外，也可以直接到縣內CODID-19疫苗合約單位包括醫院、診所、公會、衛生所等85家進行網站或電話預約接種，衛生局也針對不同疫苗排定內內各合約單位的接種期程，並分別製作「疫苗接種說明圖卡，分時分流分段接種。

衛生局長陳南松表示，在全縣各醫療團隊持續努力下，截至10月29日止，南投縣全縣完成第1劑接種率為69.3%，65至74歲第1劑接種率83.1%，50至64歲第1劑接種率74.4%，尚屬全國的中段班，但為達到社區防疫安全的目標，已爭取到疫苗全力加開施打速度。

陳南松說，南投縣仍有許多18至64歲的青壯年族群，尚在平台排隊等候疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量，今天宣布11月1至3日三天，提供縣內民眾可以直接到合約院所接種的機會，擴大社區的疫情防護力；另為克服縣內幅員廣闊，數位資訊落差、長輩不便上網預約或外出打疫苗等問題，展開多元的宣傳管道，以提升全縣疫苗涵蓋率。