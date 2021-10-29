來搶好康！彰化市公所推5倍券搶購優鮮產品

為因應疫情趨緩，及振興5倍券發行，彰化市公所與彰化市農會動員各產銷班、彰化青農，訂萬聖節（10/29-10/31）、耶誕節（12/24-12/26）的每天上午8點至下午2點，在華陽公有市場入口處推出「快閃優鮮GO ~5倍券優惠推廣」活動，其中每天上午9點半至10點的「好康快閃促銷特賣會」，更千萬不要錯過。

彰化市公所今天為此一優惠推廣活動舉行開鑼儀式，此次參加「快閃優鮮GO ~5倍券優惠推廣」活動的農特產品，除了「八卦山咖啡」與參加全國蜂蜜評鑑的「頭等獎蜂蜜」之外，還有由蔬菜班員採取園區放牧畜牧共生方式所生產，通過產銷履歷與電腦分級的「天然優質有機蛋」。

此外，果樹產銷班10月份季節出產-甜度高達13度的「西施柚」與利用柚子皮提煉製成的「環保洗潔精」、彰化市青農代表第一家以菇類培養的「養生菇品」、彰化市農會-台鳳里家政班自種的「玉米」，以及彰化市農會「彰化新三寶」等，均值得採購。

市長林世賢主持開鑼儀式時表示，疫情衝擊農業經濟，因此希望透過這次農特產品優惠活動，能夠一併帶動市場來客數，特別利用裝置藝術，吸引年輕族群走入傳統市場，將關注力及新活力也帶入市場，更歡迎大家使用振興劵挺在地好農，「優鮮」採購在地農特產品。