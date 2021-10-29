活化鐵砧山遊憩環境 蔡其昌爭取1600萬元明年完工

為活化大甲鐵砧山成為台中市整體觀光遊憩亮點，立院副院長蔡其昌邀集相關單位會勘，鐵砧山周邊景觀改善計畫第三期工程已完成，將再針對路口意象及沿線標誌進行第四期工程施作，蔡其昌爭取1600萬元，預計明年4月完工。

立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌今邀集交通部觀光局、台中市風景區管理所等人前往會勘。

蔡其昌視察劍井修繕工程並表示，鐵砧山是大甲人重要的歷史記憶，自108年起已陸續爭取第一至第三期工程款共8900萬元施作，今再爭取第四期工程款1600萬元，由交通部觀光局補助912萬元、地方自籌688萬元經費。

台中市觀旅局將鰲峰山公園打造成運動山丘、大甲鐵砧山為探索山丘，兩者合併稱為「海岸雙丘」；蔡其昌說，自從雕塑公園周圍的改善工程完工後，來到鐵砧山休憩民眾越來越多，配合鰲峰山的運動公園，海岸雙丘是一處適合親子假日遊玩的地方。

台中市風景區管理所所長林政勳表示，鐵砧山第一、二、三期工程已施作完成，第四期工程將進行鐵砧山周邊景觀服務設施改善計畫，包含：扶輪亭設施改善、現有環境修繕、自行車架設立、休閒座椅及植栽。