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活化鐵砧山遊憩環境 蔡其昌爭取1600萬元明年完工
為活化大甲鐵砧山成為台中市整體觀光遊憩亮點，立院副院長蔡其昌邀集相關單位會勘，鐵砧山周邊景觀改善計畫第三期工程已完成，將再針對路口意象及沿線標誌進行第四期工程施作，蔡其昌爭取1600萬元，預計明年4月完工。
立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌今邀集交通部觀光局、台中市風景區管理所等人前往會勘。
蔡其昌視察劍井修繕工程並表示，鐵砧山是大甲人重要的歷史記憶，自108年起已陸續爭取第一至第三期工程款共8900萬元施作，今再爭取第四期工程款1600萬元，由交通部觀光局補助912萬元、地方自籌688萬元經費。
台中市觀旅局將鰲峰山公園打造成運動山丘、大甲鐵砧山為探索山丘，兩者合併稱為「海岸雙丘」；蔡其昌說，自從雕塑公園周圍的改善工程完工後，來到鐵砧山休憩民眾越來越多，配合鰲峰山的運動公園，海岸雙丘是一處適合親子假日遊玩的地方。
台中市風景區管理所所長林政勳表示，鐵砧山第一、二、三期工程已施作完成，第四期工程將進行鐵砧山周邊景觀服務設施改善計畫，包含：扶輪亭設施改善、現有環境修繕、自行車架設立、休閒座椅及植栽。
還有，景觀入口改善：成功路入口巨型文字意象及沿線迎賓植栽綠化；指標解說服務設施：全區導覽牌、解說牌、方向指示牌及自行車創意趣味意象車架等；全區智慧停車告示系統：智慧停車計數及顯示設備等。工程已於110年9月開工，預定111年4月完工。
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