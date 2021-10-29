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4歲眼癌將赴美治療 王惠美視訊為張小弟打氣
彰化縣員林市4歲多的張小弟，因罹患視網膜母細胞瘤，右眼摘除，左眼癌細胞也擴散，張小弟在高雄治療，醫師建議轉到美國醫治，但因遠赴美國就醫需要龐大醫療費用，高醫和彰化縣府即協助募集各界資源協助，張小弟明天將搭機到美國治療前，彰化縣長王惠美也與他視訊，鼓勵張小弟和其父母加油、安心前往就醫。
張小弟需轉介到美國治療的訊息日前經高醫披露後，彰化縣長王惠美得知訊息，也指示社會處提供後續協助及相關社會資源挹注，來自各界善心人士的愛心湧入，各界捐款已達650萬元，可以讓張小弟如願前往美國治療。
王惠美說，真的很感謝來自社會各界伸出援手，善心人士的愛心已能彌補醫療費用缺口，共有1780筆捐款給予張小弟弟，醫療經費高達650萬元，目前募款已達標。
「要帶著大家滿滿的祝福去治療，讓弟弟恢復健康，要加油哦！」「要健康勇敢哦」王惠美在張小弟前往美國治療前，與張小弟視訊，為他加油打氣，希望他能健康快樂的回國，好好享受童年生活。
「真的很感謝大家」張爸爸說，很感謝王縣長的幫忙，縣府團隊社會處同仁的關心，還有員林市長游振雄的協助，以及來自各界這麼多他們不知道名字的善心人士的愛心，大家的幫助，讓他們的孩子，能夠順順利利接受進一步治療。
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