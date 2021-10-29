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影／日月潭「魚虎」危害大 南投縣將研發成美食吃光牠

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府近期電撈發現，魚虎1年抱卵2次，縣府將開放漁民捕撈並收購，抑制魚虎擴散。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎1年抱卵2次，縣府將開放漁民捕撈並收購，抑制魚虎擴散。圖／讀者提供

日月潭遭魚虎入侵，繁殖力驚人威脅生態。南投縣議員王秋淑今天說，最新發現魚虎1年產卵2次，連幼苗組成「魚球」都會吞食其他魚類幼苗，要求縣府提出防治計畫。南投縣長林明溱說，將和日管處、區漁會合作，開放漁民捕撈並高價收購，開發成魚虎料理，雙管齊下控制魚虎數量。

南投縣農業處長陳瑞慶說，今年和清大、漁業署合作，從8月至今已經移除3萬4千多尾魚虎。縣府也發現，魚虎能1年抱卵2次，擴散速度比預期還快，每年春夏之際進入繁殖期，成魚會護幼集成一團團「紅色魚球」，集體出動獵食。

王秋淑說，魚虎除了成魚會攻擊其他魚類，魚虎繁殖力驚人，除了一年產卵2次，幼魚組成的「魚球」就會吞食其他魚類魚苗，對本地奇力魚等魚種，縣府應拿出有效的防治措施，避免魚虎繼續破壞日月潭水族生態。

南投縣長林明溱說，日月潭過去有許多奇力魚，現在幾乎消失，都是因為被魚虎獵食殆盡。他2年前要求農業處加強魚虎防治，去年原本要舉辦釣魚虎比賽，減少魚虎數量，但因為國內疫情爆發比賽只得取消。

他說，魚虎繁殖快速，縣府將和日管處、日月潭區漁會合作，開放漁民捕撈魚虎，並由漁會和縣府全部收購，只要價格高有利潤，相信漁民會踴躍捕撈魚虎。

魚虎肉質紮實、口感Q彈，日月潭當地餐廳主廚已經嘗試清蒸、紅燒、三杯等多種料理，林明溱說，會邀請專家、廚師研發各種魚虎料理，將收購的魚虎烹飪成各種美食，只要獲得遊客歡迎，就可以靠料理成功「滅虎」。

南投縣政府近期電撈發現，魚虎1年抱卵2次，縣府將開放漁民捕撈並收購，抑制魚虎擴散。圖／讀者提供
南投縣政府近期電撈發現，魚虎1年抱卵2次，縣府將開放漁民捕撈並收購，抑制魚虎擴散。圖／讀者提供

日月潭 南投縣農 漁民

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