影／減輕青年創業資金壓力 南投考慮興建廠房只租不售

南投縣缺乏工業區用地，青年創業不易。縣議員蔡銘軒今天建議，縣府開發草屯手工藝園區五大園區，他建議保留部分用地興建標準廠房只租不售，減輕青年創業壓力。南投縣長林明溱說，會考慮財政許可下，興建標準廠房提供出租，縣府穩定租金收入，也協助青年創業讓他們「把根留在南投」。

蔡銘軒說，縣府開發旺來園區、福興溫泉農場、草屯手工藝園區等開發案，用地都是直接標售。但是台中市精密園區、宜蘭科技園區都由縣市政府興建標準廠房，只租不售，解決用地設廠需求。

南投縣園區直接標售，雖可籌措大量資金來源，但土地都賣光，後續有企業要到南投投資，卻無工廠可用，縣府後續如要開發也沒土地，不符永續經營精神。他建議，草屯手工藝園區可保留部分用地，由縣府興建標準廠房，提供廠商租用，鼓勵青年回南投創業。

據了解，台中市精密機械園區標準廠房出租共有21個廠房，每月平均租金每坪300元坪，預估創造800個就業機會。南崗工業區土地稀缺，售價每坪高達17萬到18萬元，縣議員葉仁創說，如果有標準廠房可租用，也減輕創業初期龐大的土地資金壓力，增加青年創業意願

縣議員陳宜君也說，土地只會越來越少，地價會越來越高，如果能保留部分園區用地只租不賣，未來有更好的機會，縣府還可自行開發。