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影／墓仔埔也敢去！台中公墓變公園居民喜迎網美新景點

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，成打卡新景點。圖／台中市政府提供
台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，成打卡新景點。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天以烏日區東園里媳婦身分，視察全新完工的東園稻田森林公園。盧秀燕說，此地原為烏日區第四公墓，1995年禁葬後開始遷葬，相當雜亂，居民經過都覺得恐佈與危險，經在地民代、民眾紛紛反映，成功綠美化轉型為1.95公頃的稻田森林公園，提供優質休憩空間，能完成鄉親一、二十年來心願，她覺得特別有意義。當地鄉親爭取東園里取消屠宰場預定地，公墓變公園，她重申，「大家放心，屠宰場不會遷來烏日」。

李姓居民說，她在附近種稻，以前這裡禁葬後沒整理，雜草叢生又長得很高，很恐佈，沒人敢靠近，現在變身為稻田森林公園，連旁邊的路都是拓寬、新鋪的，環境變得好舒適，與之前「差很大」，不但當地里民愛來，還吸引鄰近的民眾來打卡，成了新景點。

盧秀燕說明，東園稻田森林公園由建設局攜手民政局推動公墓轉型綠美化，去年7月開工，經過一年已完成，公園內種植120棵喬木、超過2.45萬株植栽、鋪設1.4萬平方公尺草皮，周邊道路也拓寬，提供美好景觀，也成為民眾休閒、運動好去處。

建設局長陳大田說，建設局投入2851萬元闢建東園稻田森林公園，在狹長的公墓基地上綠化，並結合台中美樂地計畫理念，建構人本安全及無障礙環境，並拓寬周邊道路，並結合在地里，以及周邊稻田景致命名，讓多年缺乏公園綠地的烏日溪南地區，有了首座休憩空間。

建設局說明，東園稻田森林公園搭配「都市退燒」全民植樹行動，擬定「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及「引進民間資源」4大目標，期盼達成種樹減碳、降低空汙威脅、美化市容等效益，未來將持續提升全市綠地品質，打造台中成為低碳永續城市。

台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，里民開新當地多了一個打卡新景點。記者趙容萱／攝影
台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，里民開新當地多了一個打卡新景點。記者趙容萱／攝影
台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，里民開新當地多了一個打卡新景點。記者趙容萱／攝影
台中市公墓變公園，烏日區東園稻田森林公園全新完工，里民開新當地多了一個打卡新景點。記者趙容萱／攝影

森林公園 盧秀燕 綠美化

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