南投縣玩很大抽獎今天首抽 將祭出送總統套房大獎　

南投縣宣布長達半年的「南投玩很大．千千萬萬獎不完」的發票登錄抽獎啟動，從今天開始第一抽，不僅每個星期五、周周抽10萬、旅宿福袋，還有兩次百萬特別加碼抽及兩次國稅局南投分局加碼抽，獎金、獎品總獎額超過千項外，縣府更透露未來將祭出總統套房福袋特別獎，歡迎國人來南投來體驗消費。

南投縣政府表示，隨著國內疫情降級、中央政府振興五倍券上路，為了重振縣內觀光旅宿業的生機，整合縣內資源，果然獲得業者的大力支持，而送出縣內頂級飯店旅宿的總統套房的計劃，最先得到日月潭雲品溫泉酒店及清境老英格蘭民宿的支持，業者表示限定入住資格的總統套房，這次就是全力支持南投縣政府，打開國人的注意力。

縣長林明溱並說，南投縣是觀光首都，為迎接歲末旅遊旺季，國人來南投，只要消費滿200元發票登錄即得可獲得一組序號，滿400元兩組，以此類推，最多可累積500組序號，消費越多則可享有越多抽獎機會周周抽中10萬現金此外，只要登錄的是南投合法旅宿發票，還可再獲一重序號，額外累積最多500組抽獎序號，並周周抽出玩爆南投超值福袋，福袋獎品包括住宿券、風景區或遊樂區門票、體驗券與伴手禮兌換券等等