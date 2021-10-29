台中議員建議「抽豪宅鼓勵結婚」市府:再研議有效誘因

疫情衝擊，這兩年結婚對數下降，台中市議會今天民政業務質詢，綠營議員指出，疫情不只有影響經濟，也衝擊結婚意願，建議應該提出「刺激結婚」獎勵，台中購物節抽豪宅，建議市府「抽豪宅或百萬禮金，讓新人有感獎勵結婚」。台中市副市長黃國榮指出，每個人考慮結婚的觀念不一樣，有些是經濟負擔，有些是觀念問題，會再研究方法獎勵結婚。

民進黨議員謝志忠指出，收入穩定、工作穩定、有自己的家、托育生子都會影響結婚意願，台中市民政局起碼要有鼓勵的誘因。統計一下台中市近年結婚對數，2018年聯合婚禮183對高，市長盧秀燕上任後，台中聯合婚禮結婚對數一直往下降，第一年只有137對，去年逢疫情剩下99對，今年至今都沒有要辦，11月底要辦一場聽說只有60對。

台中市民政局長吳世瑋說，會增加未婚男女聯誼次數，之前疫情不能辦，會儘速恢復，也會和社會局合作討論獎勵結婚方式，這兩年因為疫情，有些人會登記，不一定會請客，目前作法除了增加未婚聯誼次數，也把戶政事務所布置漂亮一點，吸引新人結婚登記拍照紀念。議員謝志忠吐槽說，「隨便一個打卡的景點，都比戶政事務所漂亮！」

吳世瑋解釋，今年因為疫情，才限制60對聯合婚禮，且選在大肚辦，希望新人結婚後，趕快「大肚」。

謝志忠指出，台中市2017年17423對結婚、2018年17260對、2019年17103對、2020年15648對，今年至僅10578對，逐年降低，要好好重視！他的助理在花博那年參加聯合婚禮，現在都生三胞胎了。

議員王立任說，台中購物節可以編列預算抽豪宅，要不要考慮「結婚抽豪宅？」2021年台灣生育率全世界倒數第一僅1.07％，台中市生育率0.915％，六都倒數第三，今年結婚對數這麼少，明年生育率又會下降。

議員張耀中也建議，結婚抽豪宅會有鼓勵作用，現在適婚年齡晚婚問題越來越嚴重，2021年25歲至39歲全台結婚人口數只有37.5％，25歲至44歲高達43.2％未婚，35歲以上高齡產婦達4成，建議市府比照台中購物節大手筆送豪宅或送百萬禮金，「購物節預算都敢花下去了，抽豪宅鼓勵結婚，有誘因！」

台中市副市長黃國榮並未正面答應抽豪宅獎勵結婚，他認為，公托公幼倍增要一起努力，年輕人不敢結婚原因很多，會再來研究有效鼓勵結婚的方式。