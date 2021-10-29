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中央宣布八大行業有條件鬆綁 盧秀燕:下午開會後宣布
二級疫情警戒持續維持至下月十五日，中央疫情指揮中心昨宣布八大行業將有條件鬆綁。台中市長盧秀燕今天視察烏日區東園稻田森公園完工受訪時說，昨天中央宣布八大行業有條件鬆綁，可能近期實施，台中市政府已接獲相關訊息，今天下午將召開台中防疫會議，由市府相關人員與學者專家開會討論，會後將做計畫宣布。
中央疫指揮中心指揮官陳時中昨宣布八大行業將有條件鬆綁，沒有陪侍員的八大行業，只要符合經濟部提出的四大防疫措施，包括從業人員百分之百接種一劑新冠疫苗滿十四天，初次提供服務前要先有PCR陰性證明、顧客也得提供一劑接種證明、未打滿兩劑新冠疫苗前，每周得做一次快篩結果須為陰性，符合要求下月二日可恢復營業；有陪侍員則是符合上述要求，可於下月十六日恢復營業。
但下月二日起防疫措施鬆綁，雙鐵、KTV、電影院等八大場域可脫口罩飲食，集會活動、公共場域人流管制等全數取消，室內外活動有五大時機可免戴口罩，但一般外出時仍需全程戴口罩。八大行業分為無陪侍與有陪侍，各自於下月二日及十六日起「有條件解封」恢復營業。
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