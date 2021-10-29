大雪山林道15K、32K 11月2、3日修路整點放行10分鐘

知名賞鳥路段大雪山林道假日常是愛鳥人士首選，大雪山林道停車空間有限，林道路面破損嚴重，東勢林管處表示，11月2、3日將於15K、32K處進行路面柏油重鋪工程，進行交管並於整點放行10分鐘，呼籲用路人小心駕駛。

時序進入氣候涼爽的秋天，許多民眾紛紛往山區賞景、健行，為了提供用路人安全的行車空間，東勢林區管理處所轄大雪山林道預計於11月2、3日進行15K、32K路面柏油重鋪工程，將進行交通管制，於整點放行10分鐘，請前往大雪山林道的用路人預先規劃行程、小心通行。

大雪山林道是賞鳥人士心中的浪漫50公里路，沿線風景四季變化，鳥類資源豐富，途中多處為自然步道的登山口，假日吸引民眾登山健行、賞景及賞鳥。

東勢林管處指出，但礙於林道停車空間有限，尤以15至35K路段沿線，常因假日湧入過多車輛，發生車輛違停、野炊、宿營等情形，造成交通阻滯，影響過往遊客的行車動線及安全。

東勢林管處呼籲，民眾遵守停車規則，勿長期使用停車空間，以免影響其他使用者的權益，更提醒民眾出遊不忘防疫，在山區活動，仍應配合防疫相關措施並落實無痕山林，共同維護山林環境。