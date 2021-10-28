彰化海空步道夯 蚵車載客現隱憂

彰化縣芳苑鄉海空步道帶起彰化西南角觀光熱潮，但也讓蚵車載客問題浮上台面，彰化縣議員劉惠娟表示，海空步道帶來觀光商機，但縣府一定要解決蚵車載客問題，才能保障遊客安全，也讓生態觀光永續發展。

劉惠娟說，她希望縣府重視蚵車載客問題，並不是要警方去取締，而是要一勞永逸為蚵車載客問題解套，畢竟2018年就曾發生有外縣市師生來搭蚵車翻覆意外，造成多人受傷，海空步道難得帶來觀光人潮，當地熱門的蚵車生態之旅的安全性一定要受到重視。

劉惠娟說，根據自治條例規定，蚵車除了駕駛外，助手不得載超過2人，但現在的蚵車動輒載上近十人，好不容易海空步道那麼夯，農漁民已經很困苦了，蚵車可以載觀光客也是一筆收入，但也一定要顧及安全，縣府應該要研議如何修法和管理，才能讓蚵車安全上路。

縣府農業處長邱奕志表示，以前在沒有管理自治條例時，蚵車若違法不只要罰款，更是要沒入銷毀，縣府很重視蚵車的管理問題，在2018年訂定牡蠣搬運機管理自治條例後，合法登記的蚵車有300輛。

劉惠娟表示，現在芳苑的潮間帶生態之旅的老牛只有十幾隻，多數都是用蚵車「鐵牛車」載客，縣府一定要努力解決蚵車載客問題，不要讓海空步道的熱潮又像彰化八卦山的天空步道只熱了一年，後來又冷了。

邱奕志表示，最近有與農委會和交通部討論蚵車做為載客觀光用途合法性問題，希望能取得兩全其美辦法，農委會表示蚵車可以載農業資材，交通部則答覆要載客一定要符合載客相關規定，因為蚵車是併裝車不能載客，要載客一定要符合車輛安全審驗的規定，未來會再繼續努力從各方面考量看能不能為蚵車載客問題解套。