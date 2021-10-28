快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

埔心鄉瑤鳳路公司工廠多路面差 彰縣府年底前改善

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段道路改善工程預定今年底完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段道路改善工程預定今年底完工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段兩側有多家公司工廠，大貨車經常進出，長年碾壓造成路面龜裂破損，縣長王惠美今天前往勘察後，交代工務處盡快簽辦發包，能在今年底前完工，在新年給民眾一條新路通行。

王惠美勘查埔心鄉瑤鳳路一段道路，立法委員謝衣鳯服務處主任邱景豐、埔心鄉長張乘瑜、埔心鄉民詹秀貞等人到場。王惠美表示，瑤鳳路兩側很多公司工廠，創造就業機會，但大貨車進出，路面老舊龜裂需要改善，縣政府已編列300萬元改善寬8公尺、660公尺的路面，並請村長通知沿線村民，要接水、接電的盡快申請，讓水、電管線整合，未來下地後兩年內縣府不再核准挖掘。

王惠美今天也勘查鹿港鎮海埔里海埔巷、鹿和路和福興鄉萬豐村萬豐巷，連同埔心鄉瑤鳳路一段，預估全數花費2621萬改善。

王惠美 鹿港

延伸閱讀

彰化升格第7都划不來？分配稅只增4億 支出反多出35億

彰南高樓層救災雲梯車有譜 員林福寧宮捐款添購

彰化詩歌節興賢書院登場 將彰化特色景點入詩

彰化囝仔運動會縣長百般誘惑 幼兒不為所動

相關新聞

影／武陵農場櫻花季管制期出爐 散客、團客預約看這裡

台中市武陵農場今公布，預估明年櫻花季疏運管制時間自2月12日至2月28日止，共17天。散客於11月1日8時30分起登記、...

清境火把節邁入第15年 今年受疫情影響無法擴大舉行

今年是清境農場滇緬來台60年，但舉辦了15年的清境火把節，因受疫情的影響，宣布今年無法擴大辦理，主辦單位指出，明天10月...

交通部補助中市3筆觀旅款項 議員質疑未依程序審查

台中市議會今天第三屆第六次三讀議案二讀會，民進黨議員陳淑華指出，交通部觀光局補助台中市環山獵人步道、東后豐自行車道、北屯...

彰化YouBike新車少? 彰化市11月初新車全換上

彰化縣公共自行車YouBike1.0系統已轉換新營運商運點科技公司，民眾反映怎麼新車還那麼少?彰化縣府城觀處長田飛鵬表示...

南彰毛小孩專屬公園拍板定案 員林市公所本周開標

彰化員林市員南路槌球場沉寂多時，被雜草湮沒，市公所今年主動爭取管理權，會同參山國家公園管理處勘查後，其中1/3確定施做全...

3Q罷免案後民眾黨成台中第一大黨 柯P爭取年輕人認同

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將補選。民眾黨台中市黨部主委張仲翹今天說，罷免案激化藍綠對立，從最新民調顯示，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。