埔心鄉瑤鳳路公司工廠多路面差 彰縣府年底前改善

彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段兩側有多家公司工廠，大貨車經常進出，長年碾壓造成路面龜裂破損，縣長王惠美今天前往勘察後，交代工務處盡快簽辦發包，能在今年底前完工，在新年給民眾一條新路通行。

王惠美勘查埔心鄉瑤鳳路一段道路，立法委員謝衣鳯服務處主任邱景豐、埔心鄉長張乘瑜、埔心鄉民詹秀貞等人到場。王惠美表示，瑤鳳路兩側很多公司工廠，創造就業機會，但大貨車進出，路面老舊龜裂需要改善，縣政府已編列300萬元改善寬8公尺、660公尺的路面，並請村長通知沿線村民，要接水、接電的盡快申請，讓水、電管線整合，未來下地後兩年內縣府不再核准挖掘。

王惠美今天也勘查鹿港鎮海埔里海埔巷、鹿和路和福興鄉萬豐村萬豐巷，連同埔心鄉瑤鳳路一段，預估全數花費2621萬改善。