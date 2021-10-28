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大甲溪高灘地農田缺水影響農民生計 農委會提改善方案

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區大甲溪高灘地農田，並非農田水利署所轄灌區，從牛稠坑溝尾水引來水源為土溝，滲水嚴重，影響200公頃農園，立委楊瓊瓔今邀集相關人士會勘，農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添、賴朝國今邀集農委會副主委陳添壽、農水署署長蔡昇甫、水利署副署長曹華平等人進行會勘，由於后里大甲溪高灘地農田非屬農田水利署所轄灌區，既有灌溉水源引道為土溝，滲漏嚴重，灌溉水量不足。

去年，楊瓊瓔與陳、賴爭取總經費1680萬元，進行第一期引水道工程計畫，辦理引水路改善梯型溝731公尺、矩型溝70公尺、給排水閘門2座、便道整理731公尺，預定今年11月中完工。

楊瓊瓔強調，水是農耕最重要的環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通都要照顧到位，非灌區外的農業灌排設施往往被中央忽略，進而影響200公頃農園灌溉，農民生計大受影響，相當嚴重。

陳情農民代表廖明田說，后里區大甲溪北岸高灘地位於灌區外，取水道引牛稠坑溝灌溉雨水灌溉，但簡易土溝及水門已毀損，近年雨量短少，缺水問題嚴重，時常無法獲取足夠水源，作物無法好好生長、採收。

農委會副主委陳添壽強調，擴大服務灌區是農委會的責任，繼續支持第二期引水道工程計畫，計畫改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。

農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
農委會允諾持續第二期引水道工程計畫，改善引水道約1000公尺、丁壩工四座、蓄水池、水門及排砂閥改善，經費預估2500萬元。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

農委會 楊瓊瓔 農民

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