交通部補助中市3筆觀旅款項 議員質疑未依程序審查

台中市議會今天第三屆第六次三讀議案二讀會，民進黨議員陳淑華指出，交通部觀光局補助台中市環山獵人步道、東后豐自行車道、北屯大坑風景區優化工程三項計畫，相關墊付案總經費共1億300萬，在10月26日的交通地政委員會審查時，觀旅局只用一個表格寫負擔比例，沒有說明計劃如何執行，批市府不該把方便當隨便，對於墊付案審查，應循正常預算審議程序，審查該送達的資料應送達議會。

台中市觀旅局表示，市府積極提報交通部觀光局核定「環山獵人登山步道環狀線建置工程」、「東后豐自行車道觀光據點－葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程」及「大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程」，議會審查墊付案10月26日下午已將詳細計畫補送交通地政委員會議員，後續提送墊付案審查時將確實遵照議會決議事項辦理。

陳淑華指出，市府申請計劃獲得中央前瞻經費補助後，都要將計劃公告在市府官網的「前瞻計畫」專區，觀旅局也早就在10月22日前將計劃案上傳，但10月26日交通地政委員會審查預算時，卻提供不出來，顯示觀旅局長根本對業務不了解，還在狀況外。

陳淑華強調，議會支持基層建設及相關墊付案，但市府必須尊重預算審查程序，做到程序正義，未來墊付案的提案應提供議會完整審查資料。

觀旅局表示，「環山獵人登山步道環狀線建置工程」經費4800萬元，步道長度約2.8公里，欄杆長度約630公尺，並施作木作平台1座、花架平台1座、里程柱及指標導覽系統，預計2022年底完工。

「東后豐自行車道觀光據點：葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程」經費2500萬元，施作休憩平台1座，並改善停車空間、鋪面，也栽種植栽，並設置入口導引設施及指標導覽系統，預計2022年底完工。

「大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程」經費3000萬元，設置木棧道、透水原木格框階梯、坡面防護設施、欄杆、休憩平台、導覽牌、解說牌、指示牌等，也是預計2022年底完工。