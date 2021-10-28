彰化YouBike新車少? 彰化市11月初新車全換上

彰化縣公共自行車YouBike1.0系統已轉換新營運商運點科技公司，民眾反映怎麼新車還那麼少?彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，由於怕轉換期間車輛不夠，所以採新舊車同時上架服務，目前員林和鹿港新車均已全數上線，彰化市還有350部新車將會在11月初全部換上，整個轉換系統完成，舊車就會退役。

「怎麼都看不到YouBike新車？」彰化市民說，YouBike不是都要換新車了嗎？怎麼都還是舊車？

新營運商運點科技公司的新車仍維持和舊微笑單車的YouBike相同數量單車全縣共1650部單車， 7月1日轉換後，又因受到疫情影響，7月有三周進行清消作業及系統測試，7月27日起恢復營運，並陸續換上新車。

田飛鵬說，因為汰換新車時期，怕有些地區YouBike不夠，所以許多舊車仍在役中，目前新舊車超過二千部上線服務，員林和鹿港均已全換成新車，不過因為怕民眾跨區騎，車會不夠，所以還有舊車沒全撤。

彰化市還有250輛單車、100輛電輔車預計在一周內上線，預計11月初新車全部汰換完成，將在10底陸續撤舊車。