聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化YouBike新車少? 彰化市11月初新車全換上
彰化縣公共自行車YouBike1.0系統已轉換新營運商運點科技公司，民眾反映怎麼新車還那麼少?彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，由於怕轉換期間車輛不夠，所以採新舊車同時上架服務，目前員林和鹿港新車均已全數上線，彰化市還有350部新車將會在11月初全部換上，整個轉換系統完成，舊車就會退役。
「怎麼都看不到YouBike新車？」彰化市民說，YouBike不是都要換新車了嗎？怎麼都還是舊車？
新營運商運點科技公司的新車仍維持和舊微笑單車的YouBike相同數量單車全縣共1650部單車， 7月1日轉換後，又因受到疫情影響，7月有三周進行清消作業及系統測試，7月27日起恢復營運，並陸續換上新車。
田飛鵬說，因為汰換新車時期，怕有些地區YouBike不夠，所以許多舊車仍在役中，目前新舊車超過二千部上線服務，員林和鹿港均已全換成新車，不過因為怕民眾跨區騎，車會不夠，所以還有舊車沒全撤。
彰化市還有250輛單車、100輛電輔車預計在一周內上線，預計11月初新車全部汰換完成，將在10底陸續撤舊車。
田飛鵬說，目前YouBike共有66站，未來再做評估，若使用率較低的可以撤站，換到使用率高的地點。YouBike舊車為了物盡其用，會在包括學校等工務單位移撥使用，也有社區反映希望接收舊車供社區使用，縣府會先辦行政報廢後再給需要的社區使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言