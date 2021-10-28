南投溫泉季開跑 泡湯品嚐在地養生美食
南投溫泉季今天起跑，埔里、東埔、北港溪溫泉區陸續舉辦美食品嚐、踩街、特色表演等精彩活動，縣府也與烹飪公會合作推出結合溫泉養生料理的旅行方案，讓遊客品嚐在地食材。
天氣逐漸涼爽，迎接溫泉季，南投縣政府結合交通部觀光局、埔里鎮公所、信義鄉公所、南投縣北港溪溫泉觀光發展協會、東埔溫泉風景區旅遊促進會舉辦南投溫泉季系列活動，今天在縣府對外宣傳，會中介紹各溫泉區養生美食，並展示全新改版上線的南投旅遊網。
南投縣長林明溱出席致詞表示，今年受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，餐廳及旅遊業受創很深，因此規劃溫泉季，盼協助振興觀光，同時透過與南投縣烹飪商業同業公會合作，推出結合溫泉養生料理的旅行方案，感謝觀光局納入「台灣好湯」系列活動。
根據南投縣政府觀光處資料，溫泉季由埔里鯉魚潭風景區11月6日熱鬧開場，邀民眾品嚐以溫泉水沖煮的咖啡，還有環湖健走、溫泉美食、創意市集、手作體驗；11月13日東埔溫泉季規劃登山健行、歌舞表演，重頭戲則是夜間火把浴衣踩街，沿路伴隨熱情的森巴舞曲。
北港溪溫泉嘉年華11月20日、21日在泰雅渡假村登場，有特色團體表演、文創市集、藝術巡禮等，觀光處長陳志賢說，現場將抽出「南投玩很大」首次的新台幣50萬元現金大獎；另外，封閉整修的竹山天梯將在11月7日開幕，縣府推出多組電子旅遊套票。
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