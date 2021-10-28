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南彰毛小孩專屬公園拍板定案 員林市公所本周開標

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市公所將在員南路槌球場設置兒童和寵物公園。圖／市公所提供
員林市公所將在員南路槌球場設置兒童和寵物公園。圖／市公所提供

彰化員林市員南路槌球場沉寂多時，被雜草湮沒，市公所今年主動爭取管理權，會同參山國家公園管理處勘查後，其中1/3確定施做全縣第一處寵物公園，其餘場地增設兒童遊憩設施，近日內施工，明年春節前開放使用，增加親子和毛小孩休憩的新亮點。

市公所建設課今天表示，槌球場位在員林百果山丘陵地，依地形分為三塊，總面積1001坪，市公所規畫再利用，今年取得主管機關縣政府教育處同意代管，維持現有槌球場功能，不必辦理變更地目和用途，在現有功能之上增加遊憩設施，擴大使用族群。

市公所規畫三面槌球場場地中，地勢最高這面球場作為彰化縣第一座寵物公園，面積約467坪，日前和參山國家公園管理處會勘，參山允諾施做草坪，目前傾向鋪設人工草皮，易於清潔整理，奔跑時也不容易受傷，市公所未來將訂定管理使用規定，避免毛小孩聚集在一起發生意外時的責任牽扯不清。

另外兩面槌球場場地相鄰處，將增設兒童遊戲設施，一方面集中放置以免破壞槌球場地完整性，另一方面遊戲場自成一區，家長容易看顧。因增加兒童遊戲設施和重新整理草皮，槌球場將另外命名為「兒童公園」，希望民眾能帶孩子到這裡遊玩。

市公所建設課說，已和參山國家公園管理處看過兒童公園和寵物公園，雙方對原規畫達成共識，市公所自籌工程款400萬元，本周開標，如果順利發包，年底前可望完工，明年春節前啟用，為民眾親子和毛小孩增加一處新春休憩的新去處。

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