3Q罷免案後民眾黨成台中第一大黨 柯P爭取年輕人認同

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將補選。民眾黨台中市黨部主委張仲翹今天說，罷免案激化藍綠對立，從最新民調顯示，民眾黨躍居台灣第二大黨、台中第一大黨，支持度達22%最高，代表台中人厭倦藍綠惡鬥，傾向支持溫和、理性、專業等三項特質的立委。

至於未來補選人選？張仲翹說，還在評估中，人選會以具溫和、理性、專業這三項特質為考量。黨主席柯文哲今天晚上到中二選區開講「台灣的第三條路」，將復刻百年文協精神，目前已有大學生、中科工程師、南投在地青年報名參與，爭取年輕人認同。

台灣民意基金會前天公布民調，台灣人政黨支持傾向，20歲以上台灣人中，2成7支持民進黨，1成6支持國民黨，近1成8支持民眾黨，近百分之5支持時代力量、百分之4支持台灣基進，近2成7中性選民。民眾黨「彎道超車」，支持度首次超越國民黨1.4%，暫時躍居台灣第二大政黨。

張仲翹說，台中市第二選區罷免案激化藍綠對立，讓很多台中人有感，從最新台灣人政黨支持傾向民調，民眾黨躍居台灣第二大黨，其中台中躍居第一大黨，支持度達22%最高，代表台中人傾向支持溫和、理性、專業。

張仲翹指出，至於中二選區立委補選人選？還在評估中，要視藍綠推出人選後再來決定，原則上若藍綠推出符合溫和、理性、專業的人選，民眾黨就不會推派，否則民眾黨也會因應藍綠推出的人選，尋求符合溫和、理性、專業等特質者參選。