快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站。圖／台中市交通局提供

台南、基隆近日掀起捷運話題。台中捷運綠線今年通車後，延伸大坑及彰化計畫交通部已通過可行性平估。台中市交通局長葉昭甫表示，綠線延伸目前行政院審議中，明年度會啟動綜合規劃。

葉昭甫說，捷運綠線延伸對大坑觀光產業發揮更大效益，讓台中與彰化間的大眾運輸更便利，利於民眾縣市間往來，實現「區域聯合治理，優先從交通做起」目標。

捷運綠線延伸線分大坑延伸段及彰化延伸段，總經費共277.48億元。其中，大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站；彰化延伸段銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。

葉昭甫表示，中捷綠線今年4月通車，捷運預估今年會虧損6億多，「營運是營運，工程建設是工程建設」，捷運要不要做不能從收支平衡來考量，全世界捷運都是虧損，對城市發展、民眾通勤便利，該投入軌道建設，就要做。

台中捷運不像雙北路網健全，目前只有綠線，路網增加，使用量變多，虧損才會減緩，目前中捷會透過商業機制增加營收，場站聯合開發也會增加商業力。

中捷藍線部分，葉昭甫說，若交通部核定明年會啟動基本設計，台中捷運建設是「多線齊發」進行中。

台中捷運綠線彰化延伸段，銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線彰化延伸段，銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。圖／台中市交通局提供

台中捷運 高鐵

延伸閱讀

台中水湳轉運中心規模縮水4成？交通局：物料上漲

台中朝馬塞車難解 交局：交流道周遭目前無合適用地

等了5年…台中大車站計畫停車場及轉運中心 拚明年動工

台中東區公兒30停車場明年開工 里鄰說明會提出2大隱憂

相關新聞

通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

台南、基隆近日掀起捷運話題。台中捷運綠線今年通車後，延伸大坑及彰化計畫交通部已通過可行性平估。台中市交通局長葉昭甫表示，...

陳世凱力挺 林靜儀:尊重基進的夥伴和民進黨中央的評估

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將補選。新潮流系台中市議員陳世凱今早開第一槍，在臉書發文表態挺民進黨前不分區立委...

影／陳世凱挺林靜儀補選 張家銨:打贏選戰最重要

台中第二選區立委補選，民進黨前不分區立委林靜儀獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦，徵召林靜儀出戰補選...

南投國道客運 無南下直達車

南投縣大眾運輸系統不發達，想搭直達台南、高雄等南部5縣市竟無國道客運可搭，須先北上至台中、彰化再轉車，相當不便惹民怨，議...

彰化拚升格 盼同步修財劃法

新竹市長林智堅拋出合併升格議題後，彰化縣也喊要升格，彰化朝野立委昨天指出，彰化縣人口數已達地制法125萬升格為直轄市要件...

豐原東北街拓寬工程 明年完工

台中市豐原轉運中心預定明年6月完工啟用，附近居民憂心東北街第三階段380公尺路段拓寬工程延宕，屆時將面臨大塞車的「轉運噩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。