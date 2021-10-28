通車遇疫情中捷虧損 中市交通局:延伸彰化、大坑不變

台南、基隆近日掀起捷運話題。台中捷運綠線今年通車後，延伸大坑及彰化計畫交通部已通過可行性平估。台中市交通局長葉昭甫表示，綠線延伸目前行政院審議中，明年度會啟動綜合規劃。

葉昭甫說，捷運綠線延伸對大坑觀光產業發揮更大效益，讓台中與彰化間的大眾運輸更便利，利於民眾縣市間往來，實現「區域聯合治理，優先從交通做起」目標。

捷運綠線延伸線分大坑延伸段及彰化延伸段，總經費共277.48億元。其中，大坑延伸段銜接捷運綠線舊社站，行經北屯區松竹路東行至大坑經補庫附近，全長約2.49公里，共設2座車站；彰化延伸段銜接捷運綠線高鐵台中站，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站設在台化廠區與彰化鐵高金馬站共站，全長約6.59公里，共設5座車站。

葉昭甫表示，中捷綠線今年4月通車，捷運預估今年會虧損6億多，「營運是營運，工程建設是工程建設」，捷運要不要做不能從收支平衡來考量，全世界捷運都是虧損，對城市發展、民眾通勤便利，該投入軌道建設，就要做。

台中捷運不像雙北路網健全，目前只有綠線，路網增加，使用量變多，虧損才會減緩，目前中捷會透過商業機制增加營收，場站聯合開發也會增加商業力。