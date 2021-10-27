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南投基督教醫院醫療車開進校園 防運動傷害斷棒球夢

中央社 / 南投縣27日電

南投縣立三光國中棒球隊是縣內新星，為守護球員健康，南投基督教醫院行動醫療車今天首度開進校園，由中、西醫團隊進行運動傷害醫療檢測，未來也會繼續前進校園守護運動員。

名間鄉三光國中棒球隊多數球員來自原鄉部落，是縣內重點栽培球隊，日前南投南崗扶輪社訪視發現，球員若有不適，為不影響訓練與比賽，多選擇忍耐，因此，今天邀請南投基督教醫院出動行動醫療車前進校園，為隊員健康把關，也省去大隊人馬來回奔波不便。

南投縣副縣長陳正昇、南崗扶輪社長李瑞祐等人到場關心，球員們也貼心製作感謝函。陳正昇說，三光國中棒球隊在105學年度以社團方式組訓，106學年度正式成立體育班，讓當地新街國小球員接續實現棒球夢，成軍時間雖短，但訓練有成，已拿下數座冠軍獎杯。

李瑞祐說，南崗扶輪社首度攜手南投基督教醫院走入校園，提供就近性健檢服務，讓球員安心接受訓練，未來除持續關心三光國中棒球隊發展，也會不定期結合醫療資源守護球員健康，讓扶輪社成為球隊堅強後盾。

南投基督教醫院處長張雁尊說，做為南投的社區醫院，行動醫療車平時巡迴社區提供民眾醫療服務，這次響應南崗扶輪社號召，首次帶領醫療車及中西醫團隊走進校園，為棒球隊員提供韌帶、肌肉超音波檢測等運動傷害醫療診斷，盼隊員都有健康、強健的體魄從事運動。

三光國中校長吳明順致詞表示，球員身體健康才能發揮真正實力，完善醫療系統是教練團強力後盾，這次棒球隊顧問謝棨安媒介扶輪社、南基醫院到校園提供運動醫療服務，與教育部體育署近年推動運動防護概念進入校園目標一致，期許球隊為南投爭光。

南投 運動傷害 體育

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