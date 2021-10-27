影／豐原轉運中心明年6月啟用 東北街拚同步拓寬

台中市豐原轉運中心預計明年6月正式完工啟用，附近居民憂心，東北街第三期長380米道路擴寬工程延宕，屆時恐成為「轉運惡夢」，大塞車；立委江啟臣今會勘，協調台鐵局調查台中各站有無用地回饋市府，進行跨區回饋，若無就先承租，市府再編列經費歸還，力拼111年東北街同步拓寬啟用。

豐原轉運中心中央與地方投入7.3億元經費興建，地下兩層為機車停車場、1F為轉運中心、2F為商場、3F至5F為汽車停車場，採人車分流、汽機車分道、進出口獨立，確保行人與用路人安全。

今天下午，立委江啟臣與市議員張瀞分、豐原各里里長邀集相關單位進行會勘，地方里長提出，建設到位，道路流暢也要同步到位，東北街、東仁街、明義街、明仁街、東興街、直興街等都是轉運站鄰近重要道路，但交通號誌與路寬不足，就怕成為塞車熱點，引發民怨。

東北街第一階段(豐原車站至明仁街)、第二階段(明仁街至隆豐街58巷)拓寬工程在江啟臣與議員張瀞分、陳本添爭取經費已竣工，但最重要的第三階段(隆豐街58巷至圓環北路)，長380公尺為台鐵局用地，市府交通局卻苦無進度。

長380公尺東北街所需總經費1.7億元，包含工程費約3千萬元、用地費約1.4億元，為台鐵局土地。

江啟臣協調，請台鐵調查有無用地回饋市府，有就跨區回饋，解決用地問題，若無便由市府先向台鐵局承租，先行拓寬工程，再編列預算歸還，力拚明年同步拓寬第三階段東北街，打通轉運交通任督二脈。

另，豐原火車站旁的台鐵3號倉庫為歷史建築，目前未對外開放，由台鐵局資產開發中心所管轄，江啟臣表示，台鐵局應以在地特色進行活化開發，結合橋下空間整體規劃。