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「創意台中」將登場 結合舊城美學鐵道活動

中央社 / 台中27日電

「創意台中」將於11月5日至14日在綠空鐵道南段登場，台中市文化局今天在宣傳活動中表示，將結合舊城美學鐵道活動，媒合跨界人才與產業合作交流，打造台中創意生活。

邁入第11年的「創意台中」將於11月5日起登場，台中市政府文化局今天在市府舉辦展前宣傳活動，規劃6大主題展間、6大戶外裝置、2場特色主題日、4場文創市集、4場美學講座、12組音樂表演、2場走讀活動、城市尋寶及學生工作營等。

文化局長陳佳君在會中接受媒體聯訪表示，今年的「創意台中」以TAICHUNG CHILL為主題，結合舊城美學鐵道活動，以不同領域的在地文化為起點，持續媒合跨界人才與產業合作交流，盼於生活中營造創意的氛圍，創造屬於台中創意生活的節日品牌，打造台中的無限可能。

總策展顧問廖佳玲表示，人是城市中最精彩的核心，在台中，大家可以在工作與生活中找到平衡感，認真工作之餘，同時可以享受專屬台中的創意美好生活，這就是今年創意台中要表達的悠逸生活，Taichung Chill！

除主題展間與戶外裝置外，陳佳君說，這次也規劃2場特色主題日「走秀主題日」、「野餐主題日」，同時邀請眾多優質的品牌參與下午茶大賞，將新的生活美學注入於充滿老舊記憶的綠空鐵道上；民眾只要報名野餐日活動或參與下午茶風格大賞投票，即可獲得限量野餐墊及相關好禮。

鐵道 文化局 台中市

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