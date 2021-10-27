南投回收贈「10元環保振興券」遭控私發圖利 店家：烏龍爆料

南投埔里鎮上月發行10萬張「10元環保振興券」，可在特約店家折抵消費，卻有民眾指控，有人用整本全新的連號券買民生用品，懷疑公所人員私發；公所表示，經向該店家了解，券沒連號，也非全新，研判應是其他店家收券後，再拿出來消費，但仍由政風單位持續調查；該店家也稱，沒整本全新的，根本烏龍爆料。

為鼓勵做環保，並振興疫後經濟，埔里鎮公所今年發行面額10元的「環保振興券」，民眾配合垃圾車繳交回收物，每次可得1張，而該券等同現金能用於餐飲、民生用品等特約店家，活動從上月27日開跑，本月4日10萬張全數發放完畢。

沒想到，近期卻有民眾指稱，本月23日看見有人在當地一家生活百貨商店買2000多元的民生用品，全以環保券折抵，質疑多數人在兌換期間頂多拿到4、5張券，婦人竟有一疊看似整本全新的連號券，懷疑清潔隊人員私發給親友圖利。

對此，埔里鎮公所機要課員王雅樂說，經清潔隊向收券店家了解，並沒有收到整本且連號的全新環保券，至於持有那麼多券進行消費，研判應是其他特約店家收券後，再拿去消費；鎮長廖志城表示，該指控相當嚴重，目前已由政風室持續調查，若涉及不法將依法辦理，若為合法使用，也該還清潔隊清白。

收券的生活百貨店長說，23日確有婦人持208張券環保券購賣2080元的商品，但她拿的兌換券不少有皺摺或髒汙，不是一整本全新的；業者也表示，經清查當天收到的425張券，最多就連號4張，排序後也沒異常連號，根本烏龍爆料。