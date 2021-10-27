彰化升格第7都划不來？分配稅只增4億 支出反多出35億

彰化縣爭取升格為第七都話題再度炒熱，彰化縣長王惠美今天回應縣議員質詢時表示，只要有利於彰化，都會「當仁不讓」，卻也表示彰化如果升格為直轄市，統籌分配稅款雖然可增加4億元，但所增加的人事及業務移轉經費卻上看35億元，因此，如何讓資源公平分配反而更重要。

針對彰化爭取升格為第七都，民進黨的態度相對比較積極，除由縣黨部及縣議會黨團發起籌組「彰化縣升格直轄度促進會籌備會」外，民進黨立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月與國民黨立委謝衣鳳，今天並在立院召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，強調彰化人口超過125萬人，「毋須修法，當仁不讓」。

在彰化縣不分黨籍4位立委在立法院辦記者會的同時，國民黨籍彰化縣議員張瀚天今天在縣議會縣政總質詢時，也要求縣長王惠美對對於彰化爭取升格為第七都的看法，王惠美答覆說，如果升格可以讓彰化更好，絕對「當仁不讓」，但其實台灣就這麼小，每個縣市都應該是「都」，如何檢討統籌分配款分配辦法才更重要。

張瀚天隨即再追問彰化縣如果升格為直轄市到底有什麼好處？王惠美答覆說，經概略估算，彰化縣升格後，稅收可以增加約4億元，卻要增加人事及業務移轉經費35億元。

時代力量縣議員即對彰化升格為直轄市持保留態度，他也進一步要求針對稅收及支出的數據，做進一步說明，主計處長蕭秀瑛答覆說，彰化縣因升格可能增加的35億元支出，主要是人事增加及職等提高，以及像高中職改制業務移轉等支出。

財政處長劉坤松也表示，依財政收支劃分法有關統籌分配稅分配辦法的計算公式， 是營利事業營業額、人口數、土地面積及財政能力等為標準，彰化除人口及土地面積、財政能力無法跟既有六都比，比例占到5成的營利事業營業額，更是無法相比，目前六都的營利事業營業額合計達35兆，而彰化縣不過1兆4千多億，占比不到4%，因此概估彰化因升格所增加的統籌分配稅才4億元。