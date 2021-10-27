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彰化升格第7都划不來？分配稅只增4億 支出反多出35億

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午答覆縣議員張瀚天有關彰化爭取升格第七都的看法時表示，只要有利於彰化，都會「當仁不讓」。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午答覆縣議員張瀚天有關彰化爭取升格第七都的看法時表示，只要有利於彰化，都會「當仁不讓」。記者劉明岩／攝影

彰化縣爭取升格為第七都話題再度炒熱，彰化縣長王惠美今天回應縣議員質詢時表示，只要有利於彰化，都會「當仁不讓」，卻也表示彰化如果升格為直轄市，統籌分配稅款雖然可增加4億元，但所增加的人事及業務移轉經費卻上看35億元，因此，如何讓資源公平分配反而更重要。

針對彰化爭取升格為第七都，民進黨的態度相對比較積極，除由縣黨部及縣議會黨團發起籌組「彰化縣升格直轄度促進會籌備會」外，民進黨立委黃秀芳、陳秀寶、陳素月與國民黨立委謝衣鳳，今天並在立院召開「團結彰化地方力量、升格帶動中部起飛」記者會，強調彰化人口超過125萬人，「毋須修法，當仁不讓」。

在彰化縣不分黨籍4位立委在立法院辦記者會的同時，國民黨籍彰化縣議員張瀚天今天在縣議會縣政總質詢時，也要求縣長王惠美對對於彰化爭取升格為第七都的看法，王惠美答覆說，如果升格可以讓彰化更好，絕對「當仁不讓」，但其實台灣就這麼小，每個縣市都應該是「都」，如何檢討統籌分配款分配辦法才更重要。

張瀚天隨即再追問彰化縣如果升格為直轄市到底有什麼好處？王惠美答覆說，經概略估算，彰化縣升格後，稅收可以增加約4億元，卻要增加人事及業務移轉經費35億元。

時代力量縣議員即對彰化升格為直轄市持保留態度，他也進一步要求針對稅收及支出的數據，做進一步說明，主計處長蕭秀瑛答覆說，彰化縣因升格可能增加的35億元支出，主要是人事增加及職等提高，以及像高中職改制業務移轉等支出。

財政處長劉坤松也表示，依財政收支劃分法有關統籌分配稅分配辦法的計算公式， 是營利事業營業額、人口數、土地面積及財政能力等為標準，彰化除人口及土地面積、財政能力無法跟既有六都比，比例占到5成的營利事業營業額，更是無法相比，目前六都的營利事業營業額合計達35兆，而彰化縣不過1兆4千多億，占比不到4%，因此概估彰化因升格所增加的統籌分配稅才4億元。

劉坤松說，除非修改財政收支劃分法，否則不要說彰化縣，新竹、嘉義縣市升格也會遇到同樣統籌分配款偏低的問題，但其實，彰化縣目前的統籌分配款分配款雖然不高，但中央給彰化的一般補助及計畫型補助 ，反而高於六都。

彰化縣爭取升格為第七都成為熱門話題，但彰化縣長王惠美說，彰化如果升格為直轄市，統籌分配稅款雖然可增加4億元，但所增加的人事及業務移轉經費卻上看35億元，因此，如何讓資源公平分配反而更重要。 記者劉明岩／攝影
彰化縣爭取升格為第七都成為熱門話題，但彰化縣長王惠美說，彰化如果升格為直轄市，統籌分配稅款雖然可增加4億元，但所增加的人事及業務移轉經費卻上看35億元，因此，如何讓資源公平分配反而更重要。 記者劉明岩／攝影

王惠美 民進黨 彰化

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