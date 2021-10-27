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日月潭花火音樂會30日登場 再到向山品道地紅茶

中央社 / 南投縣27日電

邁入第14年的日月潭花火音樂嘉年華30日將舉辦今年唯一場次煙火音樂會，還有5分鐘的煙火秀；另外，魚池鄉公所30日、31日也在日月潭向山遊客中心舉辦紅茶文化季。

日月潭國家風景區管理處今天發布訊息指出，日月潭花火音樂嘉年華系列活動「NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會」30日晚間在水社碼頭廣場舉行，活動採入場預約制，有線上直播，曲目兼具台灣本土及歐洲音樂，由女高音湯慧茹演唱經典名曲，今年演出結束後的煙火秀達5分鐘，也首次結合無人機表演。

結合花火音樂嘉年華，魚池鄉公所30日、31日在日月潭向山遊客中心舉辦日月潭紅茶文化季，鄉公所今天對外宣傳，魚池鄉長劉啟帆出席致詞說，活動規劃文化歌舞展演、紅茶寶藏門打卡區、樂農學堂帶領遊客認識日月潭紅茶、玩手作、品好茶，還有體驗揉茶課程。

劉啟帆表示，今年紅茶文化季以日月潭茶葉博覽會為題，主打「台茶21號」紅韻紅茶，與公元2021年相互呼應，紅韻紅茶是行政院農業委員會茶業改良場的選育改良種，帶有柚花蜜、熟果香，適合單喝，目前市場上以台茶18號能見度與討論度較高，因此今年以2021年來行銷台茶21號，消費者可多嘗試，找出自己喜愛的茶。

劉啟帆說，市面標榜日月潭紅茶、魚池紅茶產品很多，一年一度的紅茶文化季齊聚約50攤特色商家，讓消費者買到最道地的日月潭紅茶；今年受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，衝擊魚池鄉茶農收入，盼透過活動協助茶農推廣用心栽培的茶產品。

日月潭 煙火秀 音樂會

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