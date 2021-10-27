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台中快打站吊扇砸傷兩婦 議員要求全面檢視場地

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻質疑，市府相關單位在施打疫苗前沒有全面檢視快打站設備，要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。

周永鴻指出，台中市活動中心有兩類，鄰里活動中心由民政局主管，社區活動中心由社會局主管。今日社口活動中心發生意外，負責快打站場地規劃的民政局和主管社區活動中心的社會局，「都難辭其咎」。

周永鴻也指出，有些活動中心會有個人或社區自行募捐添購的設備，但主管單位要能掌握狀況，避免發生改變硬體設施結果違反公安法規，或是有設備損壞或達汰換年限卻不知情的情況。

周永鴻更表示，台中市原縣區活動中心多有未取得建、使照的問題，造成公共安全和消防隱憂。他在議會曾針對此事質詢民政局和社會局，並要求市府提供活動中心詳細的建使照資訊，但索資至今尚未取得回覆。

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生吊扇掉落意外，造成兩位婦人受傷。市議員周永鴻要求民政局和社會局檢討，並全面檢視台中市活動中心的設備及建使照問題。圖／讀者提供

台中市 疫苗 公安

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