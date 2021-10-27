地主提供土地 台中福田二街計畫道路開工串聯3行政區

台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道、側溝及欄杆，工期180天，完工後可串聯文心南路及光明路，這條不到300公尺道路開通後，大里、南區、烏日更緊密縫合，未來交通便利性大幅提升。

台中市建設局積極推動各區建設計畫，今天舉辦福田二街打通工程開工，這塊地是2名陳姓、林姓地主提供土地讓市府建造道路，造福鄉里，將可帶動地方發展。

盧秀燕表示，福田二街是樹義里重要東西向交通要道，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，多年來因土地經費龐大，遲遲無法打通，要感謝郭姓及陳賴姓兩名提供土地的市民，讓這調道路得以開闢，施工時間約半年，完工後，將可串聯南區、烏日、大里區，大大提升當地交通便利性。

在地議員鄭功進表示，南區福田二街的計畫道路，有超過10年以上的時間，因用地取得的費用近4億元，遲遲無法推動，這次很感謝兩位地主願提這塊土地，讓南區與烏日區的交通路網更為健全，特別是鄰近還有樹義國小及民間幼兒園，相信這條新闢道路，一定可以提供更有效的交通分流，讓民眾安學無虞。

議員李中說，地主願意提供土地，未來烏日、大里、南區更緊密縫合，南來北往上國道會更便利。

議員邱素貞表示，截至今年9月底止，南區人口數有12萬6420萬人，人口最多就是樹義里有1萬4850人，但里內福田二街周遭沒有主幹道路，被稻田分成兩邊，形成同路卻不通的情形，今天動工預計2022年4月完工，未來可串聯文心南路及光明路，提供當地完善交通路網，增強地方運輸便利性。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，現有的福田二街尚缺最後一哩路，必須繞行才能銜接大里、烏日，此路段打通後，未來車行動線，將可以省掉繞行福田路及樹義五巷的時間成本，直通文心南路及光明路串聯大里、烏日。