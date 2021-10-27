快訊

50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

地主提供土地 台中福田二街計畫道路開工串聯3行政區

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，她感謝陳姓、林姓地主提供土地，闢建道路工期180天。記者喻文玟／攝影
台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，她感謝陳姓、林姓地主提供土地，闢建道路工期180天。記者喻文玟／攝影

台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道、側溝及欄杆，工期180天，完工後可串聯文心南路及光明路，這條不到300公尺道路開通後，大里、南區、烏日更緊密縫合，未來交通便利性大幅提升。

台中市建設局積極推動各區建設計畫，今天舉辦福田二街打通工程開工，這塊地是2名陳姓、林姓地主提供土地讓市府建造道路，造福鄉里，將可帶動地方發展。

盧秀燕表示，福田二街是樹義里重要東西向交通要道，僅剩福田路至樹義五巷137弄尚未打通，多年來因土地經費龐大，遲遲無法打通，要感謝郭姓及陳賴姓兩名提供土地的市民，讓這調道路得以開闢，施工時間約半年，完工後，將可串聯南區、烏日、大里區，大大提升當地交通便利性。

在地議員鄭功進表示，南區福田二街的計畫道路，有超過10年以上的時間，因用地取得的費用近4億元，遲遲無法推動，這次很感謝兩位地主願提這塊土地，讓南區與烏日區的交通路網更為健全，特別是鄰近還有樹義國小及民間幼兒園，相信這條新闢道路，一定可以提供更有效的交通分流，讓民眾安學無虞。

議員李中說，地主願意提供土地，未來烏日、大里、南區更緊密縫合，南來北往上國道會更便利。

議員邱素貞表示，截至今年9月底止，南區人口數有12萬6420萬人，人口最多就是樹義里有1萬4850人，但里內福田二街周遭沒有主幹道路，被稻田分成兩邊，形成同路卻不通的情形，今天動工預計2022年4月完工，未來可串聯文心南路及光明路，提供當地完善交通路網，增強地方運輸便利性。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也說，現有的福田二街尚缺最後一哩路，必須繞行才能銜接大里、烏日，此路段打通後，未來車行動線，將可以省掉繞行福田路及樹義五巷的時間成本，直通文心南路及光明路串聯大里、烏日。

建設局長陳大田，道路打通總長度約278公尺、寬度15公尺，工程預算為2025萬元，工期180日曆天，預計明年4月完工，完工後可增強區域運輸系統便利性。

台中南區福田二街打通工程-福田路至樹義五巷137弄，目前現況照。圖／台中市建設局提供
台中南區福田二街打通工程-福田路至樹義五巷137弄，目前現況照。圖／台中市建設局提供
台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道、側溝及欄杆，工期180天。記者喻文玟／攝影
台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道、側溝及欄杆，工期180天。記者喻文玟／攝影
台中南區福田二街打通工程，福田路至樹義五巷137弄完工模擬圖。圖／台中市建設局提供
台中南區福田二街打通工程，福田路至樹義五巷137弄完工模擬圖。圖／台中市建設局提供

台中市 盧秀燕 幼兒園

延伸閱讀

影／店員勸戴口罩被打斷六根肋骨 盧秀燕：嚴懲不貸

核四公投怎麼投？ 侯友宜：投票是秘密行為

明天快打結束 盧秀燕:中市第二劑覆蓋率可達三成

中二選區票決罷免陳柏惟 盧秀燕首發聲：尊重投票結果

相關新聞

南投客運路線只能北上 想去高雄沒車搭惹民怨

南投縣大眾運輸系統不發達，若想搭客運至外縣市，只限北上去台北，想南下去高雄竟然無車可搭，必須至台中、彰化再搭客運或轉乘高...

地主提供土地 台中福田二街計畫道路開工串聯3行政區

台中市許多計畫道路未開通，市長盧秀燕今天舉辦南區福田二街打通工程開工，闢建長278公尺、寬15公尺道路，並施作雙向雙車道...

沒落的彰化永樂商圈有救嗎？縣府補助青創注入活水

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣將注入青創能量，自即日起至12月31日，啟動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，號...

用路人注意！台中豐勢路二段這路口調撥車道5天

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道 4 號台中環線豐原潭子段第 C711 標豐勢交流道工程」，預訂 110 年 1...

看緊荷包！台中北區這三大易肇事路口 11/1加強取締

台中市第二警分局透過大數據分析，發現轄區有3大易肇事路口與路段，為了加強防制交通事故，取締僥倖心態違規的駕駛人，從11月...

南投擬設專責山難搜救隊

南投縣百岳多達86座，隨疫情趨緩，山林開放，山難頻傳，累計今年山域事故達37件，讓消防隊員疲於奔命，空勤直升機還拒絕載運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。