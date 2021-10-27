中市65歲以上市民打完第2劑疫苗 涵蓋率可望破3成

台中市第12期COVID-19疫苗第1階段施打今天進入最後一天，市長盧秀燕前往快打站視察時表示，65歲以上市民第2劑疫苗預計今天全數完成，涵蓋率可望破3成。

盧秀燕上午在民政局長吳世瑋、衛生局副局長邱惠慈、南區區長陳佩玉等人陪同下，視察南區崇仁活動中心快打站，了解接種流程，關心民眾接種情形。

由於今天是台中市第12期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第1階段施打的最後一天，盧秀燕在視察過程中接受媒體聯訪表示，台中市第1劑接種涵蓋率昨天已突破7成，第2劑涵蓋率今天可望超越3成，2項指標均較中央預定期程提前達標。

盧秀燕指出，台中市65歲以上市民及55歲以上原住民施打2劑疫苗，在今天完成莫德納疫苗第2劑接種後，就能全數施打完畢，完成階段任務，但市府不因提早達標而鬆懈，將繼續爭取疫苗服務市民。

盧秀燕說，快打站不會因施打完65歲以上市民就撤除，後續仍會依疫苗配發數量、市民及預約系統需求因應調度，加速提升全市疫苗涵蓋率。

吳世瑋表示，第12期疫苗於22日起分2階段開打，市府開設快打站協助民眾接種莫德納第2劑及BNT疫苗。今天快打站接種對象為7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗、間隔滿10週以上55歲至64歲市民，而65歲以上市民及55歲以上原住民則由市府造冊通知，只要持身分證、健保卡、黃卡與接種通知單到快打站即可施打，預計接種約2萬8000多名市民。