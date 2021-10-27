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南投客運路線只能北上 想去高雄沒車搭惹民怨

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣客運只有北上往台北路線，想南下去高雄竟然無車可搭，只能到台中、彰化再轉車。記者賴香珊／攝影
南投縣客運只有北上往台北路線，想南下去高雄竟然無車可搭，只能到台中、彰化再轉車。記者賴香珊／攝影

南投縣大眾運輸系統不發達，若想搭客運至外縣市，只限北上去台北，想南下去高雄竟然無車可搭，必須至台中、彰化再搭客運或轉乘高鐵等交通工具，不便民惹民怨，議員要求縣府改善，工務處允諾，將跨縣市協調開放路權給客運申請。

縣議員曾振炎指出，南投縣是高齡化縣市，很多長輩留在故鄉，孩子去外縣市外出工作，難免有時想去看兒孫，想搭大眾運輸直達外縣市，因無鐵路，只能搭客運，可縣內客運只能去台北，南下要去高雄根本沒客運路線，還得先北上轉車。

單就從南投市去高雄等地，民眾得先搭國光客運去台中朝馬，到朝馬再重新買南下去高雄的票；或是搭統聯客運去台中高鐵站，再搭高鐵去高雄，等於被逼著繞路，多花錢又浪費時間，對長輩和無車族不友善，鄉親常抱怨沒直達車很不方便。

曾振炎說，南投畢竟不是大都市，每天搭車要南下的人或許不多，業者考量成本可能意願也不高，但不代表就不去爭取開辦相關路線，縣府應正視民眾交通需求，建議透過每天早晚2班或固定班次開車，長輩好記，也完善縣內公共運輸路網。

對此，縣府工務處長陳錫梧表示，從南投市區到高雄，因沿線須經過各縣市，甚至停靠，因此還要跨縣市溝通開放路權，經協調獲各縣市同意路權後，就會開放給客運申請，盡力爭取開設到高雄路線，但發車後也需民眾經常使用才能長久。

南投縣客運只有北上往台北路線，想南下去高雄竟然無車可搭，只能到台中、彰化再轉車。記者賴香珊／攝影
南投縣客運只有北上往台北路線，想南下去高雄竟然無車可搭，只能到台中、彰化再轉車。記者賴香珊／攝影

南投 高鐵 路權

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