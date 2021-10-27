沒落的彰化永樂商圈有救嗎？縣府補助青創注入活水

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣將注入青創能量，自即日起至12月31日，啟動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，號召20到45歲的青年，通過審核即可進駐，每月最高租金補助50%，最高補助2萬元，可補助一年，縣長王惠美說，尤其希望從事食品的青年進駐，促進商圈轉型。

彰化市永樂商圈泛指從中山路到民族路間的永樂街，全長約兩百公尺，店面估計有150間，商圈曾經有過輝煌歲月，如今卻是稀稀落落，充斥著出租及停業告示，只有一些夾娃娃機店是新面孔。業者說，永樂街沒落是因欠缺餐飲店，無法吸引人潮，加上難敵電子商務競爭衝擊，多年來，儘管縣府及市公所想方設法，但仍難以振衰起敝。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」宣傳，縣長王惠美表示，永樂街是彰化市最有歷史的一條商圈街，商圈內有7家百年廟宇、8家50年美食老店以及玩巷弄藝術，去年縣府邀請8位藝術家走進商圈，連結在地品牌與青創新意，讓永樂商圈成為青年創業的新基地。隨著疫情趨緩，希望在振興五倍券、市集活動與租金補貼的相輔相成之下，創造青年創業的有利環境。

永樂商圈發展協會理事長鍾正軒表示，永樂商圈最輝煌時，一個月租金要30萬元，但自1996年改成時尚商圈後，許多飲食商家陸續遷出，導致生意日益下滑，店租滑落到每月8萬元，他只好放經營；他希望永樂商圈引進在地美食及特產等，並搭上五倍券熱潮，推出許多相關優惠活動，鼓勵民眾多多來消費。