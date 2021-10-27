重振永樂商圈推租金優惠 彰縣府每月最高補助2萬

為重振彰化市永樂商圈，彰化縣府祭出租金優惠，青年在永樂商圈開店可向申請補助，金額為店面租金的一半，一般店面每月最高補助1萬元，有品牌聚眾效果店面每月補助2萬元。

彰化縣政府今天在縣府1樓大廳舉辦「2021彰化縣永樂商圈補助青年展店示範計畫啟動」記者會，出席的有彰化縣長王惠美、永樂商圈發展協會理事長鍾正軒等人。

王惠美致詞時說，彰化市永樂商圈曾是彰化縣熱鬧一時的商圈，民眾也都期待商圈生意能夠復甦，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，商圈生意大受影響，也希望藉由租金優惠吸引青年進駐開店。

根據縣府提供的彰化永樂商圈青年展店補助辦法，彰化永樂商圈作為青年創業空間，以「租金補貼，圓夢展店」機制，提供20歲以上、45歲以下的青年，補助在永樂商圈開店1年期的租金，店面租金補助一半，每月補助金額最高新台幣1萬元，提案展店計畫具有品牌聚眾效果者，每月租金最高補助2萬元，總補助金額以120萬元為限。

縣府雖提出租金補助，不過一名曾接受青年創業輔導的業者指出，他從小就在彰化市念書，念書的時候也常去永樂商圈消費，他認為，永樂商圈無法吸引人潮回流，除了消費習慣改變外，年輕人也喜歡嘗新，等到國賓影城進駐彰化市後會形成磁吸效應，除非有新的品牌進駐商圈，不然人潮難回流。

彰縣府經濟暨綠能發展處指出，彰化市永樂商圈主要是以服飾商店群聚為主的商圈，在早年，夜市曾為中部規模最大、最熱鬧的夜市，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期俗稱「大道公夜市」，可惜近年來逐漸沒落，亟待風華再現。