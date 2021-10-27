快訊

50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

重振永樂商圈推租金優惠 彰縣府每月最高補助2萬

中央社 / 彰化縣27日電

為重振彰化市永樂商圈，彰化縣府祭出租金優惠，青年在永樂商圈開店可向申請補助，金額為店面租金的一半，一般店面每月最高補助1萬元，有品牌聚眾效果店面每月補助2萬元。

彰化縣政府今天在縣府1樓大廳舉辦「2021彰化縣永樂商圈補助青年展店示範計畫啟動」記者會，出席的有彰化縣長王惠美、永樂商圈發展協會理事長鍾正軒等人。

王惠美致詞時說，彰化市永樂商圈曾是彰化縣熱鬧一時的商圈，民眾也都期待商圈生意能夠復甦，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，商圈生意大受影響，也希望藉由租金優惠吸引青年進駐開店。

根據縣府提供的彰化永樂商圈青年展店補助辦法，彰化永樂商圈作為青年創業空間，以「租金補貼，圓夢展店」機制，提供20歲以上、45歲以下的青年，補助在永樂商圈開店1年期的租金，店面租金補助一半，每月補助金額最高新台幣1萬元，提案展店計畫具有品牌聚眾效果者，每月租金最高補助2萬元，總補助金額以120萬元為限。

縣府雖提出租金補助，不過一名曾接受青年創業輔導的業者指出，他從小就在彰化市念書，念書的時候也常去永樂商圈消費，他認為，永樂商圈無法吸引人潮回流，除了消費習慣改變外，年輕人也喜歡嘗新，等到國賓影城進駐彰化市後會形成磁吸效應，除非有新的品牌進駐商圈，不然人潮難回流。

彰縣府經濟暨綠能發展處指出，彰化市永樂商圈主要是以服飾商店群聚為主的商圈，在早年，夜市曾為中部規模最大、最熱鬧的夜市，因街上有祀奉大道公的慶安宮，早期俗稱「大道公夜市」，可惜近年來逐漸沒落，亟待風華再現。

青年 品牌

延伸閱讀

彰南高樓層救災雲梯車有譜 員林福寧宮捐款添購

彰化依中央指示設大型快打站 預估1.1萬只來437人

彰化詩歌節興賢書院登場 將彰化特色景點入詩

彰化囝仔運動會縣長百般誘惑 幼兒不為所動

相關新聞

南投客運路線只能北上 想去高雄沒車搭惹民怨

南投縣大眾運輸系統不發達，若想搭客運至外縣市，只限北上去台北，想南下去高雄竟然無車可搭，必須至台中、彰化再搭客運或轉乘高...

沒落的彰化永樂商圈有救嗎？縣府補助青創注入活水

為重振彰化市永樂商圈昔日風華，彰化縣將注入青創能量，自即日起至12月31日，啟動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，號...

用路人注意！台中豐勢路二段這路口調撥車道5天

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道 4 號台中環線豐原潭子段第 C711 標豐勢交流道工程」，預訂 110 年 1...

看緊荷包！台中北區這三大易肇事路口 11/1加強取締

台中市第二警分局透過大數據分析，發現轄區有3大易肇事路口與路段，為了加強防制交通事故，取締僥倖心態違規的駕駛人，從11月...

南投擬設專責山難搜救隊

南投縣百岳多達86座，隨疫情趨緩，山林開放，山難頻傳，累計今年山域事故達37件，讓消防隊員疲於奔命，空勤直升機還拒絕載運...

虧損成常態？ 中捷估明年虧7.3億元

台中市議會交通地政委員會昨審議台中捷運公司2022年度事業計畫，藍綠議員質疑中捷公司今年目標每天運量5.1萬，虧損6億5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。