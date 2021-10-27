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50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

離岸風場空橋對接工作船 海上也能走路上工

中央社 / 台中27日電

為確保離岸風電海上工作人員的安全與工作品質，有業者自荷蘭引進空橋，在船與風機間高空對接，海上工程人員可「走路上工」，在險峻海象下，能在風場安全完成作業。

搭飛機時要走空橋，離岸風場的工作船也有自己的空橋。東方風能今天接受中央社記者採訪表示，為確保海上工作人員的安全與工作品質，自荷蘭引進造價逾新台幣1億元的空橋。

台灣海峽目前有10幾處風場工程，海上工作人員多是乘船到風機，再爬過去接著上樓梯工作，常發生落水、夾傷意外。

東方風能指出，「東方建設者」為首艘懸掛中華民國國旗的大型離岸工程船，日前升級改造成為國內第一艘擁有船與風機間高空對接空橋，海上工程人員可「走路上工」（W2W） 「動態補償舷梯」之多功能離岸工程船。

首例全程在台灣安裝的Safeway Seagull （W2W）「動態補償舷梯」系統，除增加在地供應鏈的就業機會，更提升運維技師及船員工作安全與效率。本次改造升級，使該船在台灣海峽複雜且險峻的海象狀況下，也能在風場安全得完成高難度作業。

荷蘭 台灣海峽

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