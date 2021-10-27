用路人注意！台中豐勢路二段這路口調撥車道5天

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道 4 號台中環線豐原潭子段第 C711 標豐勢交流道工程」，預訂 110 年 10 月 26 日起利用深夜離峰時段（下午10 時至隔日清晨 6 時），辦理豐原區豐勢路2 段（省道台3線）交維改道，進行主線豐原高架橋 P26至P27 跨台 3 線鋼構電焊作業。

高公局提醒，10月26日至29日，交維改道時，豐勢路北上及國豐路東行均禁止左轉。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

10 月 26 日（星期二）起至 10 月 29 日（星期五）之每日下午 10 時起至隔日清晨 6 時止，將豐原區豐勢路2段（省道台3線）於師範街口至里程166k+370 間，封閉南下車道，調整為北上線調 撥雙向通行，封閉期間將進行主線豐原高架橋 P26~P27 跨台 3 線 鋼構電焊作業。

二、 提醒事項：

(一) 因應豐勢路 2 段／國豐路 3 段路口周邊施工改道，交通維持管制 期間，請用路人務必遵守現場導引設施及義交人員引導，謹慎通 行，或請配合提前改道行駛替代道路，以確保行車順暢，以免耽 誤寶貴時間。

(二) 交維區域採調撥雙向通行，請用路人行駛施工路段時，務必配 合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 請用路人隨時收聽警廣(FM94.5)獲取最新路況，如需進一步了解 相關訊息，請撥打 04-26153500（交通部高速公路局第二新建工 程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網查詢道路封閉資訊。

豐原分局吳分局長銘淵表示，本次施工地點豐原區豐勢路2段與師範街口改為單線雙向通車，道路縮減，施工期間為夜間離峰時段，請用路人配合路口員警及義交指揮減速慢行行駛，警方隨時注意工程周邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段注意慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。