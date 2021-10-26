溪頭西川柳杉百年步道今揭幕 呼吸巨木豐富芬多精

110年前，日本東京帝大森林學者西川末三選定溪頭，進行日本吉野杉的第一號造林地，10年後發現這裡的柳杉生長速度比日本快，從而形成全台廣植柳杉的局面，成為當年經濟型木材及全台電線桿的來源。而這塊創始造林地，就位在米堤飯店的下方，不僅是溪頭的主要樹種，也同樣擁有最豐富的芬多精，業者今宣布啟用這條「百年古道」，成為獨有的一條秘徑步道。

台大實驗林指出，西川末三被稱為是「溪頭柳杉之父」，主要是西川於1912年3月，首次將原產於日本奈良縣吉野川-川上村的「吉野柳杉」移植至溪頭試種，而當時的第一號造林地，就是位在現今米堤飯店下方的西川造林地，為台灣最早的人造林種植區，距今已110年。

園方表示，柳杉原為日本的特有種，最早於1891年被引進，當時先在烏來龜山一帶栽植，但種植並不成功，1912年東京帝國大學農科學者西川末三，便從鹿谷初鄉村進山，沿山路抵達溪頭後，選定第一塊演習林種下日本柳杉，10年後返回林地，發現這裡的柳杉生長速度比日本快，所以開始在溪頭及各地演習林大量種植，希望能成為經濟型木材的來源。

如今柳杉已成為溪頭的主要樹種，其獨特的芬多精主要為檸檬烯，一般森林芬多精濃度只在10至100ppb，而柳杉芬多精濃度最多可達10000ppb，有助安眠、鎮定、精神舒緩。