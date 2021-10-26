快訊

圖表／11月8日起打高端無法入境美國 台人常去國家規定一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷估明年日運量達5.4萬人次 預估虧7.3億元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷預估明年虧損7億多。圖／中捷提供
中捷預估明年虧損7億多。圖／中捷提供

台中市議會交通地政委員會今審議台中捷運公司2022年度事業計畫，藍綠議員質疑中捷公司下年度預算，估每日運量5.4萬人次，虧損7億3000萬，今年目標每天5.1萬，虧損6億5000萬，但日運量因疫情只有2萬多，明年如何達標？中捷提事業計畫指明年虧損逾7.3億，甚至上看10億的錢坑，要求中捷如少虧，要提具體事業計畫。

中捷公司董事長林志盈說，今年9月平均日運量為1.6萬人次，10月日運量上升到每天2.2萬，上周五更達3萬0320人次，今年雖預估虧損6億5千萬元，但在人力成本及電費撙節下，約虧損6億元。明年達標確實有困難，但今年5月發生疫情才未達標，希望明年可達成。預估明年虧7.3億是因保固期已過，需要材料費用，以後虧損不會如此高。他承諾明年第二次定期會時提出新的計畫表。

民進黨市議員陳淑華指出，中捷運量隨疫情趨緩有所回升，10月的日均運量2萬2000人次，但4月25日以來日均運量只有1萬3000人次，不到原先預估運量5萬1500人次的3成。照目前的情況看來，中捷虧損將成常態，為避免成無底洞，應加強營運、改善體質。

市議員楊正中表示，捷運虧損是很正常，北捷今年就虧損50億左右，但要求中捷努力減損，他估算會虧10億，如果中捷維持虧損7億3000萬元，這樣就很不錯了，他要求提中捷以減少虧損提出新的營運計畫。

台中捷運 中捷

延伸閱讀

文高17不蓋台中第二辦公大樓 藍綠議員：還地興大附農

台中水湳轉運中心規模縮水4成？交通局：物料上漲

議員批盧秀燕3年不見產業政策 經發局：多項全國第一

台中惠來厝社宅動工！盧秀燕指中央「1戶都沒有」 綠批混淆視聽

相關新聞

中捷估明年日運量達5.4萬人次 預估虧7.3億元

台中市議會交通地政委員會今審議台中捷運公司2022年度事業計畫，藍綠議員質疑中捷公司下年度預算，估每日運量5.4萬人次，...

彰南高樓層救災雲梯車有譜 員林福寧宮捐款添購

彰化市喬友大樓7月初發生大火，造成4死22傷，高樓救災再度受重視，彰化縣員林市大樓林立，溪湖鎮、北斗鎮的住宅大樓也越來越...

南投埔里集會所爆違規使用 一查非個案!全縣有36處違規

南投縣埔里、國姓等地長輩反映，做長照據點使用的集會所年久失修，逢雨就漏水，盼公部門修復，未料，不少集會所沒使照或建照，等...

景氣差 永靖園藝景觀產業園區大降租金招商　　

彰化縣第二大的園藝景觀產業園區在永靖鄉，規畫合計約3公頃的15個單元展售苗木和造景，鄉公所推出大優惠，第一、二年租金打到...

彰化依中央指示設大型快打站 預估1.1萬只來437人

因應中央要求，彰化縣政府今(26)日在縣立體育館開設BNT大型快打站，原預估約有11400人前往施打，結果實際前往施打的...

3歲童莫名瘀青罹血癌 獅友展大愛捐60萬助抗癌小勇士

台中市3歲朱小弟因身上常莫名瘀青，今年4月就醫確診為罕見且惡性度高的血癌，化療後癌指數一度下降，近期上升，且每次化療後血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。