中捷估明年日運量達5.4萬人次 預估虧7.3億元

台中市議會交通地政委員會今審議台中捷運公司2022年度事業計畫，藍綠議員質疑中捷公司下年度預算，估每日運量5.4萬人次，虧損7億3000萬，今年目標每天5.1萬，虧損6億5000萬，但日運量因疫情只有2萬多，明年如何達標？中捷提事業計畫指明年虧損逾7.3億，甚至上看10億的錢坑，要求中捷如少虧，要提具體事業計畫。

中捷公司董事長林志盈說，今年9月平均日運量為1.6萬人次，10月日運量上升到每天2.2萬，上周五更達3萬0320人次，今年雖預估虧損6億5千萬元，但在人力成本及電費撙節下，約虧損6億元。明年達標確實有困難，但今年5月發生疫情才未達標，希望明年可達成。預估明年虧7.3億是因保固期已過，需要材料費用，以後虧損不會如此高。他承諾明年第二次定期會時提出新的計畫表。

民進黨市議員陳淑華指出，中捷運量隨疫情趨緩有所回升，10月的日均運量2萬2000人次，但4月25日以來日均運量只有1萬3000人次，不到原先預估運量5萬1500人次的3成。照目前的情況看來，中捷虧損將成常態，為避免成無底洞，應加強營運、改善體質。

市議員楊正中表示，捷運虧損是很正常，北捷今年就虧損50億左右，但要求中捷努力減損，他估算會虧10億，如果中捷維持虧損7億3000萬元，這樣就很不錯了，他要求提中捷以減少虧損提出新的營運計畫。