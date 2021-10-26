改善延溪公路品質 南投縣府會勘後將刨除路面坑洞
南投縣鹿谷鄉通往溪頭的延溪公路交通流量，是全縣交通流量之冠，為改善每年近200萬遊客的旅遊品質，縣長林明溱今天現場會勘鹿谷、竹山地區後，對於內湖國小附近151線的2公里路面坑洞，由於路面耗損嚴重，當下簽核975萬元，將刨除重鋪瀝青混凝土路面外，另對於彰雅、鳳凰、竹山大鞍等村里也有4處步道、道路，也指示斥資500萬元改善維修。
林明溱指出，延溪公路堪稱縣內觀光交通要道之冠，每逢連假日都會一路回堵數公里至鹿谷鄉內，而內湖國小附近的151線興產路及投55-2線和雅路，都屬於車水馬龍的延溪公路觀光要道，多年來在車輛頻繁輾壓的過量使用下，崎嶇多坑洞的受損路況，總長度已達2公里，而在縣府打造觀光首都的同時，不惜花大錢養護，讓所有來到南投的觀光遊客都玩的安心又順心。
縣道151線通往溪頭、杉林溪的延溪公路，交通及觀光重要性可見一斑，縣長林明溱特別針對內湖村延溪公路三處道路，近2公里的縣管路面，實地會勘後，決定動用高達975萬元的道路養護費用，將分三段改善內湖國小附近的延溪道路的路面。
林明溱隨後轉到彰雅村陸羽亭步道、鳳凰村仁義路、鳳凰國小前的鹿谷鄉投56線，由於年久失修，步道鋪面及欄杆多處龜裂、損壞，縣府將逐一改善，也會責成風管處進一步監督維護，而麒麟潭附近的仁義路及鳳凰國小前的投56線，分別同意斥資157萬餘元及200萬元，優先改善兩條道路的路面，以及竹山鎮大鞍里圓山段82號道路，竹鹿地區總工程費達1400萬餘元。
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