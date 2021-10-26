疫情禁入宮廟收入減少 員林福寧宮行善獲宗教公益獎
新冠肺炎疫情嚴峻期間，禁止民眾進入宗教場所，宮廟香油錢等收入都減少，員林市福寧宮信徒大會和管理委員會開會，決定按照往列行善，今天頒發177萬2000元獎助學金給員林市及鄰近4鄉鎮的1504名弱勢國中小學生，多受惠學校致贈感謝狀，期勉學生認真求學，長大後發揮媽祖大愛精神，永續傳遞正能量。
員林市福寧宮每年編列1700萬元行善，從發放物資給弱勢家庭、平日急難救助、國中小學的獎助金到校園建設，也捐贈住警器、消防救災雲梯車等器材，今年獲內政部110年宗教公益獎。
員林市福寧宮今天頒發獎助學金給員林市、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉，事前福寧宮社會福利組委員拜訪各校，實地了解學生生活狀況和需求，核發7所國中、536名學生每人1500元，及31所國小、968名學童每人1000元，合計發出177萬2000萬元獎助學金。
員林市福寧宮主任委員林献鐘說，疫情嚴峻期間，福寧宮香油錢等收入減少，管委會和信徒大會都認為，疫情之下大家很苦，弱勢民眾更苦，因此決定比照往年規模行善不打折，福寧宮行善不間斷獲頒內政部宗教公益獎，除了團隊齊心努力，也要感謝大方信眾和大德虔誠信奉媽祖。
青山國小校長陳俊文、明湖國小校長賴登農、僑信國小校長黃森榮致詞，感謝福寧宮年年幫助弱勢學生，受惠學生要認真求學，長大後發揮媽祖大愛精神並永遠流傳。僑信唐姓學童表示，第一次領取福寧宮獎助學金，他會很珍惜，先把1000元存起來，需要購買學用品時再花用。
「取之於信眾，用之於大眾。」員林市福寧宮副主任委員賴東位說，今天發放獎助學金的經費來自十方信眾點燈、安太歲、油香錢，信徒捐給媽祖，媽祖願意造福弱勢，相信十方信眾一定會獲得媽祖庇佑。舉凡員林市和鄰近鄉鎮的弱勢民眾需要幫助，福寧宮都會伸出援手，行善助人，這些都要感謝十方信眾和大德。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言