疫情禁入宮廟收入減少 員林福寧宮行善獲宗教公益獎

新冠肺炎疫情嚴峻期間，禁止民眾進入宗教場所，宮廟香油錢等收入都減少，員林市福寧宮信徒大會和管理委員會開會，決定按照往列行善，今天頒發177萬2000元獎助學金給員林市及鄰近4鄉鎮的1504名弱勢國中小學生，多受惠學校致贈感謝狀，期勉學生認真求學，長大後發揮媽祖大愛精神，永續傳遞正能量。

員林市福寧宮每年編列1700萬元行善，從發放物資給弱勢家庭、平日急難救助、國中小學的獎助金到校園建設，也捐贈住警器、消防救災雲梯車等器材，今年獲內政部110年宗教公益獎。

員林市福寧宮今天頒發獎助學金給員林市、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉，事前福寧宮社會福利組委員拜訪各校，實地了解學生生活狀況和需求，核發7所國中、536名學生每人1500元，及31所國小、968名學童每人1000元，合計發出177萬2000萬元獎助學金。

員林市福寧宮主任委員林献鐘說，疫情嚴峻期間，福寧宮香油錢等收入減少，管委會和信徒大會都認為，疫情之下大家很苦，弱勢民眾更苦，因此決定比照往年規模行善不打折，福寧宮行善不間斷獲頒內政部宗教公益獎，除了團隊齊心努力，也要感謝大方信眾和大德虔誠信奉媽祖。

青山國小校長陳俊文、明湖國小校長賴登農、僑信國小校長黃森榮致詞，感謝福寧宮年年幫助弱勢學生，受惠學生要認真求學，長大後發揮媽祖大愛精神並永遠流傳。僑信唐姓學童表示，第一次領取福寧宮獎助學金，他會很珍惜，先把1000元存起來，需要購買學用品時再花用。