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彰南高樓層救災雲梯車有譜 員林福寧宮捐款添購

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化市喬友大樓大火，消防弟兄奮力救災令民眾印象深刻，也喚起需要精良救災器材的意識。圖／民眾提供
彰化市喬友大樓大火，消防弟兄奮力救災令民眾印象深刻，也喚起需要精良救災器材的意識。圖／民眾提供

彰化市喬友大樓7月初發生大火，造成4死22傷，高樓救災再度受重視，彰化縣員林市大樓林立，溪湖鎮、北斗鎮的住宅大樓也越來越多，南彰化現有雲梯車最高達到9樓，縣政府動支第二預備金並向地方募款訂購最高達15層樓的雲梯車，預計明年10月交車。

員林市福寧宮管理委員會總幹事（員林市民代表會主席）賴東位今天表示，福寧宮熱心公益，縣長王惠美拜訪地方時，提到員林市等南彰化大鎮的高樓逐年增加，雲梯車最高達到9樓，已不敷實際需求，萬一發生類似喬友大樓火災的意外事件，後果不勘設想。

賴東位說，縣長王惠美談到公部門經費有限而民力無窮，希望福寧宮能協助縣政府為南彰化鄉鎮添購高樓層救災雲梯車，福寧宮管委會把本案提交信徒大會討論，決議通過分3年編列捐款，每年400萬元，幫助縣政府買車。

縣政府已動支第二預備金3500萬元訂購雲梯車，9月22日決標，明年10月底前交車，救災樓層最高可達15層樓，不過實際操作時要看當地地形，萬一空間侷促狹礙，救災最高大概達到13層樓。

副縣長洪榮章表示，感謝福寧宮熱心公益，信徒大會通過捐款給縣政府購買高樓層雲梯車，因救災事涉緊急，縣政府先編列經費買車，待外界捐款進來，縣政府再辦理墊付轉正。

員林 捐款

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