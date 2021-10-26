南投埔里集會所爆違規使用 一查非個案!全縣有36處違規

南投縣埔里、國姓等地長輩反映，做長照據點使用的集會所年久失修，逢雨就漏水，盼公部門修復，未料，不少集會所沒使照或建照，等同違規使用，也無法申請修繕；民政處表示，將協助地方公所補照，如因土地問題「卡關」擬覓地新建。

南投縣長照2.0服務涵蓋率逾8成，居全國之冠，其中不少長照據點直接使用村里集會所，其建築空間可能使用逾20年，甚至更久，也因年久失修，難免有屋頂漏水、管線老舊等問題，地方向議員反映修繕，未料卻發現有違規使用問題。

縣議員陳宜君指出，埔里、國姓有長輩反映在集會所據點進行長照學習、共餐時，上面的屋頂漏水漏得很嚴重，就怕電線短路走火，尤其下雨天去上課都膽顫心驚，希望幫忙反映修理，未料她一查，因無使照或建照屬違規使用，而不能申請修繕。

經陳調查，埔里全鎮25個集會所，福興、大城、麒麟、溪南、史港、枇杷、同聲、水頭等8處因無使照或建照，被列管為未合法化的集會所；國姓也有1處，可見非單一鄉鎮狀況，而違規使用無法修繕，恐衍生安全問題，縣府應正視解決。

對此，民政處表示，地方集會所產權及管理屬於鄉鎮市公所，但該處仍有盤點掌握相關狀況，而全縣157個村里集會所中，有36處沒有使用執照或建照，多數又因早年為民眾免租供地興建、借用空間等卡到土地問題，而未能合法申請執照。